Lot testowy odbył się na początku lutego w Andoya Space w Norwegii. Pocisk pokonał zaplanowany dystans ponad 300 km, ale na tym etapie sprawdzana była jego prędkość, a nie zasięg. Brytyjsko-niemiecka firma Hydrosonica poinformowała, że planuje kolejne loty testowe, aby sprawdzić zaawansowane sterowanie lotem przy prędkościach hipersonicznych i skomplikowanym sposobie manewrowania.

Europa pracuje nad pociskami hipersonicznymi

Przedstawiciel firmy, cytowany przez portal DefenseNews przyznał, że Europa nie ma 30 lat na opracowanie skutecznego pocisku hipersonicznego, dlatego Hypersonica wykorzystuje modułową konstrukcję, którą można szybko modernizować, skracając tym samym cykle rozwoju z lat do miesięcy i obniżając koszty o ponad 80 proc. w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Francja nad swoją "konwencjonalną" technologią hipersoniczną pracuje od lat 90. XX wieku i opracowuje ponaddźwiękowy pocisk ASN4G, odpalany z powietrza.

Rakieta już w 2029 roku? Pościg za Chinami i Rosją

Kraje europejskie, które biorą udział w pracach nad tego typu bronią, oficjalnie deklarują, że koncentrują się na "defensywnej" broni, a ich projekty mają na celu budowę wyrzutni hipersonicznych, zdolnych do przechwytywania i niszczenia pocisków ponaddźwiękowych przeciwnika.

Pocisk, aby zasłużyć na miano hipersonicznego, musi osiągnąć prędkość pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku (pięć machów).

Rakieta testowana przez brytyjsko-niemiecką firmę ma trafić do produkcji seryjnej w 2029 r. Według dostępnych danych obecnie tylko Rosja i Chiny wdrożyły operacyjne zdolności hipersoniczne, przy czym Rosja podkreśla, że już użyła ich przeciwko Ukrainie.

