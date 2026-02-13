Drugi medal dla Polski. Władimir Semirunnij na olimpijskim podium

Panczenista Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal w zimowych igrzyskach olimpijskich w biegu na 10000 m w łyżwiarstwie szybkim. Rosjanin, który od 2025 roku startuje w biało-czerwonych barwach, wywalczył drugi krążek dla reprezentacji Polski. Wcześniej drugie miejsce w konkursie skoków narciarskich zajął Kacper Tomasiak.

Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z kaskiem i goglami, na tle niebieskiego tła z pierścieniami olimpijskimi.
Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal olimpijski

Reprezentant Polski uzyskał czas 12.39,08, wyprzedził go tylko Czech Metodej Jilek. Na najniższym stopniu podium stanął Holender Jorrit Bergsma.

 

To drugie podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.

 

Semirunnij zdobył 25. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach.

Władimir Semirunnij - medal olimpijski reprezentanta Polski

Władimir Semirunnij od niedawna jest reprezentantem Polski. Rosjanin w 2022 roku w Innsbrucku zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu sportowców z Rosji i Białorusi zostało wykluczonych z międzynarodowej rywalizacji.

 

Semirunnij nie chciał, aby sytuacja polityczna negatywnie wpływała na jego karierę i wyemigrował do Polski. Polskie obywatelstwo otrzymał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku.

 

Zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim i został zawodnikiem miejscowego klubu - Pilica. Jako reprezentant Polski w 2025 roku zdobył srebrny medal na 10000 m i brązowy na 5000 m podczas mistrzostw świata na dystansach w norweskim Hamar. Natomiast w styczniu triumfował na 5000 m oraz był drugi na 1500 m w europejskim czempionacie w Tomaszowie Mazowieckim.

 

6 grudnia 2025 roku w holenderskim Heerenveen poprawił własny rekord Polski w biegu na 10000 m, uzyskując 12.28,05. To trzeci wynik w historii. Rekord świata należy do Włocha Davide Ghiotto i wynosi 12.25,69.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
CORTINA D’AMPEZZOIGRZYSKA OLIMPISKIE 2026ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEMEDALMEDIOLANSPORTŚWIATWŁADIMIR SEMIRUNNIJZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

