Ambasador USA w Polsce wziął w czwartek udział w uroczystościach w Krakowie w związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Jednym z punktów wizyty było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Kopcu Kościuszki. Miejsce to nie było przypadkowe. Tadeusz Kościuszko w pewnym okresie swojego życia walczył bowiem w wojnie o niepodległość USA i jest uznawany za bohatera narodowego zarówno Polski jak i Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump w Krakowie. Ambasador opublikował zaskakujące nagranie

W piątek na prywatnym profilu ambasadora w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące wideo właśnie z Kopca Kościuszki. Na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu widać kopiec przystrojony polskimi i amerykańskimi flagami, z którego szczytu przemawia do zebranego wokół tłumu Donald Trump.

ZOBACZ: "Godne pożałowania". Ambasador USA ostro o sondażu z Polski

Nad Kopcem Kościuszki przelatują dwa myśliwce, widać również fajerwerki, a całości dopełnia słyszany w tle amerykański hymn. Na nagraniu pojawia się także prezydent Karol Nawrocki, który ściska dłoń amerykańskiego prezydenta.

"Polska - pierwszy i najstarszy sojusznik Ameryki! Dlatego Donald Trump kocha Polskę" - napisał ambasador USA, oznaczając w poście zarówno amerykańskiego jak i polskiego prezydenta.



Post Rose'a skomentował europoseł PiS Dominik Tarczyński, zamieszczając ikonki flag Polski i USA, a pomiędzy nimi obrazek z uściśniętymi rękami.

Komentarz zamieściła również Anna Maria Żukowska z Lewicy, która podsumowała całe nagranie wymownym GIF-em.

"Więź między Polską i USA jest silna, głęboka, niezłomna"

Odsłaniając w czwartek tablicę upamiętniającą 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Thomas Rose stwierdził, że "więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać".

Ambasador powiedział, że jeżeli ktokolwiek zastanawia się, dlaczego prezydent Donald Trump i naród amerykański są tak związani z Polską, to uroczystość na Kopcu Kościuszki pokazuje dlaczego. Zaznaczył, że Polaków i Amerykanów łączy zjednoczenie od 250 lat, i to zjednoczenie ma źródła w wolności, suwerenności, wierze, rodzinie, oddaniu. Zaś wytrwałość Polski jest - według ambasadora - inspiracją dla całego świata.

- Jeśli zapytacie Amerykanów, kim był Kościuszko, odpowiedzą wam, że był Amerykaninem urodzonym w Polsce. Myślimy o Kościuszce jako o Amerykaninie. Myślimy o nim jako o Polaku z urodzenia, Amerykaninie z wyboru - mówił Rose.

ZOBACZ: "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie Czarzastego

Podkreślił, że esencją Ameryki jest to, że każdy, skądkolwiek, może do niej przybyć i stać się Amerykaninem. - I dlatego więź między Polską i USA jest tak silna, głęboka, niezłomna, nikt nie może jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce.

Jego zdaniem Amerykanie i Polacy są silnymi i odpornymi ludźmi. Polacy - według ambasadora - są wśród najbardziej dumnych i odpornych narodów, jakie świat widział.

- To honor być tu w imieniu prezydenta, który kocha Polskę - powiedział Thomas Rose. Dodał, że być może w przyszłości uda się namówić prezydenta USA, aby - tak jak goście w czwartek - wszedł na Kopiec Kościuszki. Według ambasadora czwartkowa uroczystość daje także pewność, że Polacy będą z USA przez następne 250 lat.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni