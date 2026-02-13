Choć niekorzystne sondaże były jednym z czynników, jaki zmusił Joe Bidena do wcześniejszej emerytury, dziś coraz więcej Amerykanów uważa go za lepszą głowę państwa od urzędującego prezydenta.

Portal Axios podsumował trzy przeprowadzone w ostatnim czasie sondaże, które sugerują odwrót obywateli od polityki Trumpa i ponowne skierowanie się ku Demokratom. Jak wynika z badania Harvard CAPS/Harris z końca stycznia, 51 proc. Amerykanów uważa, że Donald Trump radzi sobie w Białym Domu gorzej niż Joe Biden przed kilkoma laty.

Podobne zdanie przejawiają ankietowani uczestniczący w badaniu instytutu Rassmussen. 58 proc. respondentów uznało, że Ameryka pod rządami Trumpa, mimo obietnic głoszonych podczas kampanii wyborczej, bynajmniej nie weszła w swoją "złotą erę". 48 proc. ankietowanych stwierdziło również, że to Joe Biden lepiej sprawdził się na fotelu prezydenta.

Wywrotowe sondaże w USA. Amerykanie podsumowują prezydenturę Trumpa

Trzecie badanie, na które powołuje się Axios, to sondaż z początku lutego przeprowadzony przez YouGov dla "The Economist". Z badania wynika, że ​​46 proc. dorosłych Amerykanów uważa, że ​​Trump radzi sobie gorzej niż Biden, w porównaniu z 40 proc., które twierdzą, że sprawuje swoją funkcję lepiej.

Jak zauważa Axios, zwolennicy Bidena, który wycofał się z poprzednich wyborów prezydenckich na rzecz Kamali Harris, po przegranej kandydatki Demokratów zwracali uwagę na "amnestię wobec Trumpa". Miała ona polegać na zbiorowym wymazaniu z pamięci wyborców wszystkich powodów, dla których polityk przegrał wcześniejsze starcie z Bidenem.

Oskarżenia te odpiera jednak Biały Dom, który podkreśla skalę zaufania publicznego, jaką dysponuje Donald Trump.

"Prawie 80 milionów Amerykanów dało prezydentowi Trumpowi w dniu wyborów dobitny mandat, aby zakończyć katastrofę gospodarczą i kryzys imigracyjny Joe Bidena" – powiedział w oświadczeniu sekretarz prasowy Białego Domu Kush Desai.

Amerykanie tracą optymizm. "Baza wyborcza Trumpa się załamuje"

Inny sondaż przeprowadzony na zlecenie NBC News pokazuje, że 49 proc. dorosłych Amerykanów "zdecydowanie nie pochwala" sposobu, w jaki Trump dba o bezpieczeństwo amerykańskich granic i prowadzonej przez niego polityki imigracyjnej.

Zdaniem analityka CNN Harry'ego Entena, znaczną część elektoratu Donalda Trumpa w dwóch wygranych kampaniach prezydenckich stanowili obywatele bez wyższego wykształcenia. Teraz nawet ta grupa zdaje się coraz częściej odchodzić od polityki 79-letniego prezydenta.

"Cóż, baza wyborcza Donalda Trumpa wśród wyborców bez wyższego wykształcenia całkowicie się załamuje" - stwierdził ekspert.

Axios podsumował swoją analizę wynikami badań Instytutu Gallupa dotyczącymi prognoz Amerykanów na najbliższą przyszłość. Jak wynika z sondażu, coraz mniej obywateli USA spodziewa się poprawy jakości życia w nadchodzących latach. Instytut wskazuje, że amerykański optymizm jest najniższy od niemal dwóch dekad, a zaledwie 59,2 proc. Amerykanów uważa, że za pięć lat ich życie będzie wyglądało lepiej.

