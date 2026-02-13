Listy gończe za Rostysławem Szurmą oraz jego bratem Ołehem opublikowano w piątek na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Organem, który prowadzi postępowanie jest Centralne Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.

W liście gończym można przeczytać, iż podejrzenia dotyczą przywłaszczenia mienia w szczególnie dużych rozmiarach lub przez zorganizowaną grupę oraz legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa - wyjaśniła agencja Interfax-Ukraina.

Były współpracownik Zełenskiego ścigany listem gończym

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły schemat defraudacji środków z "zielonej taryfy" energetycznej na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporskiego. Straty wyniosły 141,3 mln hrywien (ponad 11,6 mln złotych).

Szurma był zastępcą szefa Biura Prezydenta od listopada 2021, do września 2024 roku. Media donoszą, iż obecnie mieszka w Niemczech. Wyjechał z Ukrainy, gdyż jako ojciec trójki dzieci nie podlegał mobilizacji.

