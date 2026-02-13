Informację o śmierci aktorki potwierdził mąż Ryszard Kirejczyk. Przyczyna nie została dotąd podana do informacji publicznej. Kondolencje bliskim złożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZOBACZ: Nie żyje aktorka Bożena Dykiel. Miała 77 lat

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej aktorki Bożeny Dykiel. Jej niezwykły talent i charyzma na stałe zapisały się w historii polskiego teatru, kina i telewizji" - przekazało ministerstwo.

"Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiej sceny aktorskiej. Debiutowała w filmie i teatrze w latach 70., a jej role zarówno dramatyczne, jak i komediowe na długo zapadały w pamięć widzów, od 'Alternatywy 4' przez 'Wesele', 'Ziemię obiecaną' czy 'Balladynę' po wiele innych kreacji, stały się częścią kultowego dorobku polskiej kultury" - podało MKIDN.

Bożena Dykiel nie żyje. Aktorkę żegnają artyści i politycy

Aktorkę żegnają koledzy z planu i wybitni artyści. "Teraz jest już naprawdę Aniołową" - wspominał aktor Mieczysław Hryniewicz na antenie TVN24, nawiązując do kreacji z serialu komediowego "Alternatywy 4".

"Wiedziałaś, że jesteś świetna, narobiłaś się jak mało kto, a jeszcze udało Ci się to wszystko, co naprawdę ważne: kuchnia, ogród, ludzie, dzieciaki, wnuki, Pan Rysio. Jeszcze my, widzowie. Odpocznij, kochana, zmęczyłaś się, odpocznij" - przekazał Łukasz Maciejewski, kurator w krakowskim Teatrze Słowackiego i krytyk filmowy.



"Żegnamy Bożenę Dykiel - aktorkę o wielkim temperamencie, mistrzynię sceny teatralnej, której role w polskim kinie u Wajdy, Barei i Zaorskiego na zawsze wpisały się w narodową pamięć. Polska kultura, my wszyscy, straciliśmy wybitną osobowość" - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

WIDEO: dziennikarz filmowy Łukasz Muszyński wspomina Bożenę Dykiel

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Nie żyje Bożena Dykiel. Legendarna aktorka pełna energii, wyrazistości i humoru. Stworzyła niezapomniane kreacje teatralne, filmowe i serialowe, które na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury. Wielka strata" - przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Nie żyje Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka. Grała u Andrzeja Wajdy, Marka Koterskiego, Jerzego Hoffmana. Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w "Balladynie" Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - napisał w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel.

"Dziś polskie kino i teatr okryły się żałobą. Odeszła Bożena Dykiel, aktorka o niespożytej energii, wielkim sercu i talencie, który hipnotyzował pokolenia... zawsze autentyczna, zawsze wielka" - wspomina aktorkę była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

"Ogromna strata Dziękujemy za wszystkie role, które grała Pani dla Nas i niech Niebo będzie dla Pani najpiękniejszą nagrodą. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych europoseł Beata Kempa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni