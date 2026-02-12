Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że Rosjanom udało się trafić w liczne budynki, zarówno w budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne po obu stronach Dniepru, przecinającego miasto.

Na razie nie ma informacji o ofiarach i rannych w ataku.

Ataki na Kijów i Dniepr. Nocny atak Rosji

Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy, poinformował, że co najmniej jeden strzał odnotowano w jednej ze wschodnich dzielnic. Świadkowie agencji Reutersa donoszą z kolei, że słyszeli liczne eksplozje w mieście.

Pod nocnym ostrzałem znalazł się leżący na południowym wschodzie kraju Dniepr - poinformował gubernator obwodu Ołeksandr Ganzha na Telegramie. Uszkodzonych zostało kilka prywatnych domów i samochodów, ale nie ma informacji o ofiarach.

Alarmy przed nalotami w Kijowie i Dnieprze obowiązywały jeszcze długo po północy.

Od kilku tygodni Rosja prowadzi zmasowane ataki na stolicę Ukrainy. Kijów zmaga się z licznymi awariami prądu i ogrzewania przy minusowych temperaturach. Z miasta ewakuowały się setki tysięcy ludzi.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje pokojowe

Tymczasem w minionym tygodniu w Abu Zabi po raz drugi przeprowadzono trójstronne rozmowy negocjacyjne. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow przekazał, że negocjacje rozbito na pomniejsze zagadnienia, które szczegółowo będą omawianie w grupach roboczych.



"W dniach 4 i 5 lutego delegacje Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej spotkały się na drugim trójstronnym spotkaniu w Abu Zabi, aby przyspieszyć działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Dyskusje były konstruktywne i koncentrowały się na tworzeniu warunków dla trwałego pokoju" - przekazał Rustem Umierow za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uzgodniono wymianę jeńców wojennych. Strony wymieniły po 157 żołnierzy.

W czwartek negocjacje skomentował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, twierdząc, że osiągnięcie porozumienia wciąż jest odległe. - Negocjacje trwają, druga runda odbyła się w Abu Zabi - wciąż mamy przed sobą długą drogę - powiedział Ławrow w rozmowie z telewizją NTW.

