Zderzyły się amerykańskie okręty. Incydent u wybrzeży Ameryki Południowej

Świat

Dwa okręty Marynarki Wojennej USA zderzyły się na wodach w pobliżu Ameryki Południowej - poinformowała w czwartek agencja Reutera. Jak wyjaśnia "The Wall Street Journal", do incydentu doszło w środę, a kolizja dwóch zaopatrzeniowych okrętów miała miejsce podczas tankowania. Bezpośrednio po zdarzeniu obrażenia zgłosiło dwóch marynarzy.

Dwa okręty Marynarki Wojennej USA na otwartym morzu
Matt Rourke/AP
Dwa okręty Marynarki Wojennej USA zderzyły się podczas tankowania. Są ranni (zdj. ilustracyjne)

Sprawę zderzenia dwóch okrętów Marynarki Wojennej USA opisał w czwartek "The Wall Street Journal". Gazeta poinformowała, że incydent ten wydarzył się w środę na wodach w pobliżu Ameryki Południowej.

 

ZOBACZ: Pracownicy Lufthansy mają dość. Strajk uderza także w Polskę

 

W zdarzeniu wzięły udział niszczyciel klasy Arleigh Burke USS Truxtun i szybki okręt wsparcia bojowego USNS Supply.

Zderzenie dwóch okrętów USA. Rannych dwóch członków załogi

Oba okręty zderzyły się ze sobą podczas tankowania. Informacje przekazane przez amerykańską gazetę wskazują na to, że nie odnotowano poważnych uszkodzeń statków ani wycieków paliwa. 

 

ZOBACZ: Rosja zaprosi Donalda Trumpa do Moskwy. "Przynajmniej się dowiemy"

 

Jak poinformował rzecznik Dowództwa Południowego USA, płk. Emmanuel Ortiz, cytowany przez dziennik, oba okręty są w stanie dalej kontynuować rejs. Dwóch członków załogi zgłosiło drobne obrażenia, a ich stan jest obecnie stabilny.

 

Agencja Reutera wskazała, że dokładna przyczyna kolizji nie została jeszcze wyjaśniona. Trwa śledztwo w tej sprawie.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AMERYKA POŁUDNIOWAMARYNARKA WOJENNA USAOKRĘTSTANY ZJEDNOCZONEŚWIATUSAZDERZENIE STATKÓW

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 