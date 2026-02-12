Sprawę zderzenia dwóch okrętów Marynarki Wojennej USA opisał w czwartek "The Wall Street Journal". Gazeta poinformowała, że incydent ten wydarzył się w środę na wodach w pobliżu Ameryki Południowej.

W zdarzeniu wzięły udział niszczyciel klasy Arleigh Burke USS Truxtun i szybki okręt wsparcia bojowego USNS Supply.

Zderzenie dwóch okrętów USA. Rannych dwóch członków załogi

Oba okręty zderzyły się ze sobą podczas tankowania. Informacje przekazane przez amerykańską gazetę wskazują na to, że nie odnotowano poważnych uszkodzeń statków ani wycieków paliwa.

Jak poinformował rzecznik Dowództwa Południowego USA, płk. Emmanuel Ortiz, cytowany przez dziennik, oba okręty są w stanie dalej kontynuować rejs. Dwóch członków załogi zgłosiło drobne obrażenia, a ich stan jest obecnie stabilny.

Agencja Reutera wskazała, że dokładna przyczyna kolizji nie została jeszcze wyjaśniona. Trwa śledztwo w tej sprawie.

