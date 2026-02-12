W programie "Graffiti" Marcin Fijołek porozmawia z szefem Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewem Boguckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.