Zbigniew Bogucki i Marcin Kierwiński w "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:30
Polska
W programie "Graffiti" Marcin Fijołek porozmawia z szefem Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewem Boguckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.
