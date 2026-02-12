Wojsko Polskie ostrzega przed głośnym hukiem. Wydano komunikat
"Informujemy, że w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych" - wskazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazało, w trakcie ćwiczeń może dochodzić do "przekraczania bariery dźwięku". W efekcie usłyszeć możemy dość donośny huk.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wskazało w czwartek, że tzw. grom dźwiękowy, który może wystąpić w efekcie planowanych ćwiczeń, jest "naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku".
W trakcie ćwiczeń wykorzystywane będą specjalne samoloty naddźwiękowe, które są zdolne do przekroczenia tej bariery. Działania, o których poinformowano w komunikacie, mają charakter szkoleniowy i są elementem "rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej".
Słyszałeś głośny huk? Spokojnie, to mogą być ćwiczenia wojska
Wojskowe operacje, o czym zapewnia armia, nie stanowią żadnego zagrożenia dla mieszkańców oraz lokalnej infrastruktury. W ich trakcie ćwiczeń słyszalny może być wspomniany huk, co w pierwszym odczuciu może zaniepokoić i spowodować lęk.
"Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - zadeklarowało Dowództwo Generalne RSZ. W oświadczeniu nie wskazano miejsc, gdzie słyszalny może być hałas.
Jak zapewniono, loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Mają zostać ponadto zachowane najwyższe standardy bezpieczeństwa.
