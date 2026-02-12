"Wątpliwości ws. marszałka Sejmu". Kolejny ruch prezydenta

- Wobec wątpliwości związanych ze sprawą marszałka Czarzastego, prezydent Karol Nawrocki zaprosi ministra-koordynatora ds. służb specjalnych oraz szefów służb specjalnych do Pałacu Prezydenckiego - poinformował rzecznik prezydenta.

Wcześniej Rafał Leśkiewicz relacjonował spotkanie z marszałkiem Sejmu, wskazując, że ten nie odpowiedział "na żadne z zadawanych mu pytań". Wspomniał też, że na trzeciej części posiedzenia RBN nieobecny był premier polskiego rządu. - Zostawił pana marszałka Czarzastego samego - mówił.

Sprawa "wschodnich kontaktów" marszałka Czarzastego. Leśkiewicz: Nie odpowiedział na żadne z pytań

- Pan marszałek Czarzasty odmówił odpowiedzi na pytania. Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora ds. służb specjalnych, pana Tomasza Siemoniaka - powiedział Rafał Leśkiewicz.

Jak wyjaśnił, spotkanie z ministrem oraz szefami służb specjalnych zorganizowane zostanie "wobec licznych niejasności" oraz artykułów prasowych na temat rzekomych rosyjskich kontaktów marszałka Sejmu. Dodał, że chodzi o to, by "o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać".

- Kluczową kwestią jest nie sam fakt, że dotyczy do pana Włodzimierza Czarzastego, bo to nie jest spór na linii prezydent Karol Nawrocki - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To jest kwestia dotycząca niezwykle ważnych spraw ustrojowych, bo mówimy o przeszłości, o powiązaniach towarzysko-biznesowych drugiej osoby w państwie, która w myśl art. 131 polskiej konstytucji w razie jakiegoś nagłego wydarzenia uniemożliwiającego sprawowanie funkcji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć władzę - tłumaczył Leśkiewicz.

"Dalsze działania prezydenta". Nawrocki chce zmian w ustawie dotyczącej projektu SAFE

Rzecznik prezydenta poinformował też, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Karol Nawrocki zamierza wnieść "uwagi, sugestii, poprawki" do projektu ustawy wdrażającej program SAFE. - Zaproponowane zostaną konkretne zmiany w ustawie. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Te zmiany będą proponowane do wprowadzenia w ustawie, a dotyczą kwestii, które przez pana prezydenta zostały wczoraj mocno zaznaczone, wyartykułowane podczas jawnej części posiedzenia RBN - powiedział Leśkiewicz.

Doprecyzował, że chodzi przede wszystkim o warunki udzielania pożyczki, a także jej spłaty. - Ustawa regulująca program SAFE wymaga bardzo precyzyjnych zapisów dotyczących zarówno warunków spłaty, jak i kwestii dotyczących warunkowości, która budzi poważne obawy - wskazał.

Prezydent ma interesować się również kwestią transparentności oraz skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych zawartych w projekcie.

