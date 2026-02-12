Kolejne weta prezydenta. "Nie jestem notariuszem większości parlamentarnej"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawy zakładające nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz o rynku kryptoaktywów.

- Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie jest notariuszem woli większości parlamentarnej - rozpoczął swoje oświadczenie opublikowane w mediach społecznościowych Karol Nawrocki i dodał, że ustrojową rolą prezydenta jest bycie strażnikiem Konstytucji, interesu obywateli i jakości prawa.

 

Ustawę uznająca język śląski za regionalny była drugą w tej kadencji Sejmu, a w sumie - jak podliczono podczas prac parlamentarnych - dziewiątą próbą legislacyjną w tej sprawie. Ustawę zakładającą nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego Sejm uchwalił 9 stycznia. Na biurko prezydenta trafiła po pracach w Senacie, który 21 stycznia zdecydował, że nie wymaga ona poprawek.

 

Na mocy ustawy język śląski miał zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi, obok języka kaszubskiego, język regionalny. Oznaczałoby to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

 

