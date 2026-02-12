Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz został wykluczony z zimowych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo z powodu noszenia kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją ukraińskich sportowców oraz trenerów. W czwartek przed zawodami do zmiany decyzji starała się go przekonać przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

Po krótkiej rozmowie Heraskewycz na moment zwrócił się do dziennikarzy, trzymając w ręku decyzję Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu. Zapowiedział, że zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. - Trudno to opisać lub ubrać w słowa. To pustka - dodał.

Coventry również rozmawiała z dziennikarzami po spotkaniu. Łzy spływały po jej policzkach. - To jest przesłanie pamięci, z którym nikt się nie spiera - powiedziała Coventry, dodając, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął swoją decyzję "z żalem".

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Ukrainiec zdyskwalifikowany z powodu kasku

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakazał Heraskewyczowi noszenia kasku, powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który wprowadza "zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach". Skeletonista dostał natomiast pozwolenie na noszenie czarnej opaski.

Mimo to w środę Heraskewycz ponownie trenował w zakazanym kasku i zapowiedział, że wystartuje w nim w czwartkowych zawodach. W tej sytuacji Ukrainiec nie został dopuszczony do rywalizacji.

Це ціна нашої гідності.

This is price of our dignity. pic.twitter.com/00h3hlZs6i — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

"To jest cena naszej godności" - napisał Heraskewycz w poście na X. Kask ozdobiła kijowska artystka Irina Protz, która zna Heraskewycza od dzieciństwa. - Świat z każdym dniem staje się coraz bardziej obojętny. Dlatego podjęłam się tej pracy, by przypomnieć światu, że mieliśmy sportowców, którzy mogliby być dziś tutaj - powiedziała.

