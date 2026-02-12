Jak wynika z raportu NIS, przedstawionego południowokoreańskim deputowanym, coraz częstsza obecność Kim Dzu Ae na kluczowych wydarzeniach państwowych oraz doniesienia wskazujące, iż córka Kim Dzong Una zaczęła wyrażać opinie na temat decyzji politycznych, wskazują na zmianę jej statusu.

- Wcześniej używano określenia "szkolona na następczynię", dziś jest to już etap "namaszczania na następczynię" – przekazali posłowie po briefingu z agencją.

Nie wiadomo, ile lat ma Kim Joo-ae. Cytowany przez BBC Fyodor Tertitskiy, który bada politykę północnokoreańską na Kookmin University w Seulu, szacuje, że ma ona od 10 do kilkunastu lat. Wiadomo, że po raz pierwszy publicznie wystąpiła u boku ojca w 2022 roku.

Córka Kim Dzong Una w centrum uwagi. Pocałunek wywołał poruszenie

O córce relacji Kim Dzong Una z córką było głośno w połowie stycznia. Podczas noworocznego przedstawienia Kim Joo-ae siedziała dokładnie pomiędzy ojcem a jego żoną Ri Sol-ju, a w trakcie wizyty w mauzoleum znalazła się w centrum pierwszego rzędu.

W Korei Północnej zarówno układ miejsc, jak i kadry oficjalnych zdjęć, są starannie planowane. Dlatego coraz więcej osób interpretuje widoczną ekspozycję Kim Joo-ae jako sygnał możliwych przygotowań do przyszłej sukcesji.

Największe kontrowersje wzbudziła relacja Kim Dzong Una i jego córki. Media pisały wówczas, że podczas wydarzenia oboje mieli wykazywać "nadmierny kontakt fizyczny", co wywoływało wyraźny dyskomfort wśród obecnych urzędników, z których część odwracała wzrok. Co więcej takie zachowanie uważane jest za "zbyt zachodnie".

Media zwróciły uwagę, że trzymała ojca za rękę, pochylała się w jego stronę i szeptała mu coś do ucha, otwarcie okazując bliskość. Szczególne poruszenie wywołał moment odliczania do 2026 roku, kiedy dziewczynka wstała, położyła dłoń na twarzy ojca i pocałowała go w policzek, na co Kim Dzong Un zareagował szerokim uśmiechem.

USA, Chiny i Rosja. Tak działa Korea Północna

Narodowa Służba Wywiadu (NIS) Korei Południowej przedstawiła również raport dotyczący relacji Północy z USA, Chinami i Rosją. Według NIS spośród wysłanych do Rosji ok. 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy (w tym 1 tys. z wojsk inżynieryjnych) aż 6 tys. zostało wyeliminowanych z walki wskutek śmierci lub odniesionych obrażeń.

Pjongjang czerpie jednak korzyści technologiczne, rozwijając z rosyjską pomocą systemy dronowe i rakietowe. Jak ocenia NIS, "istnieje możliwość, że Korea Północna mogłaby podjąć dialog z USA, jeśli zostaną spełnione pewne warunki". Reżim powstrzymuje się od krytyki Donalda Trumpa i testów rakiet międzykontynentalnych (ICBM), aby nie prowokować Waszyngtonu i zasygnalizować gotowość do rozmów.

Natomiast w relacjach z Pekinem - według agencji - nie widać przełomu. Mimo wzrostu wymiany handlowej stosunki pozostają chłodne, a Pjongjang jest niezadowolony z braku dalszego łagodzenia sankcji przez Chiny.

