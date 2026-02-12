Rząd ogłosił, że głosowanie odbędzie się 14 czerwca. Propozycję "Nie dla 10-milionowej Szwajcarii" zdecydowanie popierają parlament oraz środowiska biznesowe, lecz sondaże pokazują, że niemal połowa ankietowanych skłania się ku wprowadzeniu takiego limitu - podaje "The Guardian".

Referendum ws. imigracji w Szwajcarii. Co zakłada inicjatywa?

Gdyby liczba mieszkańców przekroczyła 9,5 mln, państwo zaczęłoby ograniczać napływ nowych osób - także uchodźców oraz rodzin cudzoziemców już pracujących w Szwajcarii. Po dojściu do poziomu 10 mln obowiązywałyby jeszcze ostrzejsze zasady.

Najdalej idącym scenariuszem byłoby wypowiedzenie umowy o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską - a to właśnie UE jest największym partnerem handlowym Szwajcarii i odbiorcą około połowy jej eksportu.

Przeciwnicy projektu ostrzegają, że jego przyjęcie mogłoby poważnie uderzyć w rynek pracy, a co za tym idzie - stabilność gospodarczą. Otwarcie krytykują go również globalne koncerny działające w kraju, m.in. Roche, UBS oraz Nestlé.

Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że wiele firm nie jest w stanie funkcjonować bez pracowników z innych państw Europy. Ograniczenie migracji mogłoby zmusić część biznesów do przenosin za granicę, co oznaczałoby mniejsze wpływy podatkowe i presję na system usług publicznych.

Szwajcarzy podzieleni wobec limitu liczby ludności

Szwajcarska Partia Ludowa argumentuje, że szybki wzrost liczby ludności - dziś około 27 proc. mieszkańców nie ma szwajcarskiego obywatelstwa - napędza ceny najmu i przeciąża infrastrukturę. Partia od lat konsekwentnie sprzeciwia się imigracji, wskazując jednocześnie na kwestie bezpieczeństwa.

Z kolei rywale polityczni przypominają, że dynamiczny rozwój kraju w ostatnich dekadach był możliwy właśnie dzięki otwartemu rynkowi pracy i bliskiej współpracy z Europą. Zwracają też uwagę, że przyszły wzrost populacji będzie w dużej mierze wynikał z dłuższego życia mieszkańców, a nie wyłącznie z migracji.

Choć tylko około 10 proc. inicjatyw obywatelskich w Szwajcarii kończy się sukcesem, tym razem stawka jest wyjątkowo wysoka - ocenia "The Guardian". Zdaniem dziennika wynik czerwcowego referendum może zadecydować nie tylko o polityce migracyjnej, ale także o relacjach z UE i kierunku rozwoju jednej z najbogatszych gospodarek Europy.

