Szef NATO ostrzegał w sprawie przesmyku suwalskiego. Jest odpowiedź z Rosji

Słowa Marka Rutte padły podczas środowej konferencji prasowej w Brukseli, w odpowiedzi na pytanie o to, jaka będzie reakcja NATO na blokadę przesmyku suwalskiego. - Mogę zapewnić, że samo NATO regularnie ćwiczy różne scenariusze, wykorzystując wszelkie istotne informacje wywiadowcze - przekonywał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Zapewniam również, że jesteśmy dobrze przygotowani do reagowania na każde zagrożenie dla Sojuszu - aby nikt nie pomyślał, że może nas zaatakować, ponieważ nasza reakcja będzie miażdżąca - stwierdził Rutte.

Rosyjski polityk odpowiada szefowi NATO ws. przesmyku suwalskiego

Do słów szefa NATO w rozmowie z rosyjską agencją propagandową Tass odniósł się lider rosyjskiej Partii Liberalno-Demokratycznej pełniący również funkcję przewodniczącego Komitetu Dumy ds. międzynarodowych, Leonid Słucki. Polityk stwierdził, że słowa Rutte mają na celu prowokację.

- "Miażdżąca odpowiedź", a raczej atak na Rosję, będzie oznaczać nie mniej miażdżące środki zaradcze. To skrajnie krótkowzroczne rzucać takie groźby wobec największej potęgi jądrowej - powiedział.

Słucki wskazał, że Rosja wielokrotnie deklarowała, że nie ma w planach ataku na Europę. - Sojusz (Północnoatlantycki) sztucznie zwiększa "rosyjskie zagrożenie", by uzasadniać plany militaryzacji i zawyżania budżetów wojskowych - przekonywał.

Warto mieć na uwadze, że "deklaracje" o nieagresji, o których wspomina polityk, są mało wiarygodne w kontekście faktu, że w przeszłości Władimir Putin równie często wspominał o tym, że Rosja nie ma zamiaru atakować Ukrainy.

Słucki gani Marka Rutte. "Zwiększenie poziomu histerii"

- Wypowiedzi sekretarza generalnego NATO Marka Rutte o "miażdżącej odpowiedzi" w przypadku blokady przesmyku suwalskiego przez Rosję są prowokacją mającą na celu zwiększenie poziomu histerii rusofobicznej - stwierdził Słucki, dodając, że szef Sojuszu Północnoatlantyckiego "prowadzi werbalną eskalację".

- Takie wypowiedzi zwiększają ryzyko globalnej konfrontacji - stwierdził deputowany rosyjskiej Dumy.

Przesmyk suwalski to wąski pas terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, łączący Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Jednocześnie oddziela należący do Rosji obwód królewiecki od Białorusi.

