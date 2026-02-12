Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. W tle transakcja za 900 mln euro

Jako pierwszy o działaniach belgijskiej policji poinformował dziennik "Financial Times", wskazując, że przeszukanie miało miejsce w czwartek rano w biurach w Brukseli i objęło między innymi departament budżetu, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska (EPPO).

Rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet wskazała w rozmowie z belgijskim dziennikiem "De Morgen", że przeszukanie w KE miało na celu "zbieranie dowodów w ramach toczącego się śledztwa". Zastrzegła, że nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji ze względu na dobro dochodzenia i jego rezultatów.

Udzielenia komentarza dla gazety mieli odmówić Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF) oraz belgijska policja federalna.

Rozmówcy "Financial Times" twierdzą, że sprzedaż 23 nieruchomości państwowemu funduszowi majątkowemu Belgii - Federal Participation and Investment Company (SFPIM) - została przeprowadzona w 2024 roku, czyli wtedy, gdy unijnym komisarzem do spraw budżetu był Johannes Hahn. Po zakończeniu swojej kadencji polityk objął funkcję specjalnego wysłannika UE na Cyprze.

Rzecznik KE oświadczył z kolei, że Komisja ma pełne przekonanie, że "proces (sprzedaży) został przeprowadzony przy pełnym poszanowaniu zasad". "Komisja będzie w pełni współpracować z EPPO oraz właściwymi władzami Belgii, (...), dostarczając wszelkie informacje oraz pomoc konieczną do przeprowadzenia pogłębionego i niezależnego dochodzenia" - dodał rzecznik.

Agencja AFP poinformowała, że KE podjęła w 2024 roku decyzję o sprzedaniu do 2030 roku około 25 proc. swej powierzchni biurowej w związku z rozwojem modelu pracy zdalnej, który dominował w czasie pandemii koronawirusa. 29 kwietnia 2024 roku KE i rząd Belgii ogłosili, że sfinalizowano porozumienie, na mocy którego państwowy fundusz majątkowy stał się właścicielem sprzedanych przez Komisję nieruchomości.

Jak podkreśla "The Brussels Times", na tym etapie śledztwa nie jest jasne, czy popełniono jakiekolwiek przestępstwa.

