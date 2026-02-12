Rosja blokuje popularną aplikację. "Próba odizolowania ponad 100 milionów użytkowników"

Rosyjskie władze potwierdziły, że komunikator WhatsApp, który służy użytkownikom do przesyłania wiadomości, został zablokowany. Obywatelom Rosji przedstawiono alternatywny wybór, którym jest aplikacja Max, zarządzana przez państwo.

To kolejny krok na drodze ograniczania Rosjanom dostępu do komunikatorów. Informacja o decyzji w sprawie WhatsAppa nadeszła niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o regulowaniu przez władze dostępu do innej popularnej aplikacji - Telegrama.

Rosja blokuje WhatsApp. "Z powodu niechęci korporacji do przestrzegania prawa"

Jak powiedział rzecznik Dmitrij Pieskow, decyzja władz miała wynikać z naruszania prawa przez macierzystą firmę aplikacji. Nie padły jednak słowa dotyczące szczegółów wspomnianych niezgodnych z prawem działań.

Spółką, do której należy WhatsApp, jest Meta - właściciel Facebooka i Instagrama. W komentarzu Dmitrija Pieskowa pojawiła się także zachęta do korzystania z alternatywnej aplikacji Max.

ZOBACZ: Europejski kraj przygotowuje się na wypadek ataku Rosji. "Nie wykluczamy przejęcia"

- Max to przystępna cenowo alternatywa na rynku dla obywateli, rozwijający się komunikator narodowy. Odnosząc się do blokady WhatsApp, nasze władze rzeczywiście stwierdziły, że decyzja została podjęta i wdrożona z powodu niechęci korporacji do przestrzegania prawa - powiedział rzecznik Kremla.

WhatsApp reaguje na blokadę w Rosji. Wydano oświadczenie

- Próba odizolowania ponad 100 milionów użytkowników od prywatnej i bezpiecznej komunikacji to krok wstecz i może prowadzić jedynie do zmniejszenia bezpieczeństwa mieszkańców Rosji. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić użytkownikom łączność - czytamy w oświadczeniu wydanym przez WhatsApp.

Z informacji przekazanych przez CNN wynika, że obywatele Rosji wciąż mogą korzystać z zablokowanego komunikatora, łącząc się z nim przy użyciu VPN. Ten sposób jest jednak utrudniony ze względu na inne działania rosyjskich władz, które stosują restrykcje wobec serwisów VPN. Dostęp do 439 takich serwisów jest ograniczony, a od września reklamowanie sposobów omijania blokad mediów społecznościowych zostało zakazane.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji w Ukrainie, użyli ponad 200 dronów. Pod ostrzałem trzy miasta

WhatsApp nie jest jedynym komunikatorem, który został w Rosji zablokowany. Do takich aplikacji należą również Facebook, X oraz Instagram. Z kolei sugerowany przez władze Max jest instalowany fabrycznie na wszystkich nowych urządzeniach, co ma na celu przeniesienie wzajemnej komunikacji obywateli z aplikacji zagranicznych na państwowe.

Jak dodał Dmitrij Pieskow, "jeśli firma będzie przestrzegać prawa i będzie gotowa do negocjacji ze stroną rosyjską, możliwe będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie dalszego funkcjonowania komunikatora".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mar / polsatnews.pl