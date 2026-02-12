"Die Zeit" poinformował, że w akcję protestacyjną zaangażowane są Niezależna Organizacja Stewardess (UFO) oraz Związek Zawodowy Pilotów "Vereinigung Cockpit" (VC). Jak potwierdziła gazecie rzeczniczka pierwszej z tych organizacji, minutę po północy w Lufthansie rozpoczęły się zapowiadane wcześniej strajki pilotów i stewardess, które potrwają do czwartku do godz. 23.59.

Gazeta poinformowała, że odbija się to na pracy wielu portów lotniczych, nie tylko niemieckich, ale i tych położonych w innych państwach Europy. Przykładowo, z powodu strajku odwołano ponad 100 lotów z lotnisk w Monachium i Frankfurcie nad Menem. O utrudnieniach poinformował też Port Lotniczy Bydgoszcz.

Strajki w Lufthansie. Utrudnienia również w Polsce. Odwołane loty

Z powodu strajku w Lufthansie odwołano wszystkie czwartkowe rejsy do i z Polski tego przewoźnika. "Prosimy Pasażerów o bieżące śledzenie komunikatów przewoźnika oraz sprawdzanie statusu swoich lotów. Dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy w komunikacie bydgoskiego lotniska.

Według informacji, do których dotarła agencja Reutera, odwołanych zostało blisko 800 lotów na lotniskach Lufthansa, Lufthansa i Lufthansa CityLine. Sytuacja dotknęła około 100 tysięcy pasażerów. Wcześniejsze dane mówiły o 460 odwołanych lotach i 69 tys. podróżnych, których dotyczyła ta sprawa. "Spodziewamy się, że od piątku samoloty będą kursować według standardowego rozkładu" - poinformował przewoźnik. Dodatkowo firma ogłosiła, że w wielu przypadkach możliwe jest przebukowanie podróży.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 261/2004, pasażerowie dotknięci tą sytuacją mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, jeżeli ich lot został odwołany lub opóźniony, o ile nie wynikało to z "nadzwyczajnych okoliczności". Pieniądze nie należą się też, jeżeli pasażerowie zostali poinformowani o utrudnieniach przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem podróży.

Dlaczego strajkują pracownicy Lufthansy?

Strajki wynikają z postulatów pracowników, którzy domagają się wyższych emerytur zakładowych dla zatrudnionych w koncernie Lufthansa oraz spółce zależnej Lufthansa Cargo. Firma zapowiedziała, że podwyżek nie będzie, tłumacząc swoją decyzję rosnącymi kosztami. O tym, że protesty wybuchną, mówiono od jakiegoś czasu. Jesienią 2025 roku związkowcy przeprowadzili referendum i uzyskali akceptację pracowników dla strajku.

Jak skomentował cytowany przed "Die Zeit" Michael Niggemann, dyrektor ds. zasobów ludzkich Lufthansy, "eskalacja konfliktu jest całkowicie niepotrzebna". - Do rozwiązania tej sytuacji można dojść tylko przy stole negocjacyjnym. Wymagania finansowe są wyolbrzymione - powiedział, dodając, że "oba związki zawodowe muszą wziąć odpowiedzialność za przyszłość linii lotniczych".

Prezes VC Andreas Pinheiro stwierdził z kolei, że jako przedstawiciel związku zawodowego "nie jest w stanie zaakceptować, że od sześciu miesięcy nie pojawiła się żadna propozycja od pracodawcy" w celu wypracowania lepszych emerytur dla pilotów.

