Już na samym początku "Debaty Gozdyry", gdy Włodzimierzowi Czarzastemu zarzucono "milczenie" podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która w 1/3 poświęcona była jego osobie, marszałek Sejmu odparł, że "trudno jest dyskutować z głupotą". Jak doprecyzował, chodzi o "ciągnięcie tematów, nie po to, żeby ludziom o czymś opowiedzieć, tylko po to, by coś konkretnego załatwić".

- Cała moja sprawa ze strony PiS-u i pana prezydenta Nawrockiego polega na tym, o czym mówił pan premier Morawiecki - zrobimy wszystko, żeby marszałek Czarzasty podał się do dymisji. Nie podam się do dymisji - zadeklarował Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty do prezydenta i PiS-u: Nie oplujecie mnie, nie zabijecie mnie

Marszałek Sejmu stwierdził, że ma ogromny dystans do zainteresowania środowiska prezydenta swoją osobą. - Mam do tego bardzo zdrowy, ale bardzo twardy i zasadniczy komunikat. W związku z tym, mówię wam: nie oplujecie mnie, nie zabijecie mnie. Po prostu krok po kroku będę pokazywał waszą nieuczciwość, wasze zamiary - powiedział.

Wyjaśnił też, dlaczego nie odpowiadał na pytania zadawane mu podczas trzeciego punktu obrad RBN-u. - Właściwe osoby złożyły wyjaśnienia, czyli pan minister (Tomasz) Siemoniak i pan minister (Marcin) Kierwiński. W związku z tym ja nie musiałem się do tego odnosić i się nie odniosłem, bo ja po prostu nie chcę być stroną ustawki. Ustawkę można zrobić w lesie, ustawkę można zrobić z kastetem, ustawkę można zrobić z pałką w ręku. W tej sprawie specjalistą jest pan prezydent Nawrocki - wskazał lider Nowej Lewicy.

Czarzasty stwierdził, że choć prezydent i jego środowisko "krytykują czasy minione", zachowują się dokładnie tak, jak postępowano w tym okresie. Zapytany o to, czy - zgodnie z zapowiedzią - zadał głowie państwa pytania o jej przeszłość, marszałek potwierdził i wskazał, że Nawrocki również nie chciał na nie odpowiadać.

- Jego zatkało, a jeżeli chodzi o mnie, ja świadomie powiedziałem, że nie będę uczestniczył w ustawce - powiedział.

Marszałek Sejmu o kontaktach z rosyjską pisarką. "Jest współwłaścicielem hotelu, w którym bywam"

Podczas rozmowy Agnieszka Gozdyra zapytała swojego gościa o jego kontakty z Rosjanką Swietłaną Czestnych, o których w ostatnim czasie donoszą media. Marszałek nie wypierał się tej znajomości. Wyjaśnił, że to autorka, która napisała kilka książek dla założonego przez niego wydawnictwa literackiego. - Znałem Lema, znałem Huntingtona, znam bardzo wielu autorów. Znam również panią Czestnych. Pani Czestnych specjalizowała się i specjalizuje w okresie carskim, szczególnie w czasie pobytu carów w Białowieży oraz w Spale - tłumaczył Czarzasty.

Jak dodał, pisarka ma dwa obywatelstwa - w tym polskie, w związku z jej małżeństwem z polskim obywatelem. W 2020 r. kobieta kupiła część udziałów w hotelu w Spale, w którym udziały ma również wydawnictwo założone przez marszałka. - Myślę, że widziałem ją ze dwa miesiące temu. Widzę ją, bo jest współwłaścicielem hotelu, w którym bywam - stwierdził.

Gdy Agnieszka Gozdyra przypomniała, że Czestnych pracuje dla domu aukcyjnego założonego przez Spierbank Rossii, Czarzasty wskazał, że Rosjanka nie znajduje się jednak na liście sankcyjnej. - Transakcja (dotycząca hotelu - red.) była w roku 2020, kiedy ministrem do spraw służb był pan (Mariusz) Kamiński. W związku z tym nie ma w Polsce takiej możliwości i takiego prawa. Jeśli ktoś jest na liście sankcyjnej, nie przeprowadza się z nim transakcji. Jeżeli ktoś nie jest, przeprowadza się - ocenił Czarzasty, dodając, że to "cała opowieść związana z tą panią".

Czemu Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa? Marszałek tłumaczy

W "Debacie Gozdyry" nie zabrakło pytania o to, dlaczego Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa mającej na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniem ze strony obcych służb. - To jest chyba pierwszy raz, w pani programie to zostanie przedstawione. Pan marszałek (Szymon) Hołownia, pani marszałek (Elżbieta) Witek i pan marszałek (Marek) Kuchciński nie wypełnili ankiety. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie. Bo my (marszałkowie - red.) nie możemy tych ankiet wypełniać - powiedział lider Nowej Lewicy.

Jak dodał, reguluje to ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Agnieszka Gozdyra wskazała, że marszałek mówi o stanie obecnym, jednak ankiety nie wypełnił również w czasie, gdy pełnił funkcje w komisji ds. służb specjalnych. - W komisji ds. służb specjalnych przez dwa lata były trzy sytuacje, kiedy przekazywane były informacje super tajne (...) członkowie tej komisji mają prawo fakultatywne do wypełnienia tej ankiety - tłumaczył Czarzasty.

- Podjąłem taką decyzję dwa lata temu. Mogłem podjąć taką decyzje albo inną. Ludzie mają prawo i proszę o ocenę tego. Każdy robi swoje - podsumował marszałek.

