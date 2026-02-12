W czwartek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów obrony państw Sojuszu. Healey przekazał, że zobowiązanie w wys. 35 mld euro zostało podjęte na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład której wchodzi 50 państw, a współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy.

Miliardy na pomoc Ukrainie. "Możemy wywierać presję na Putina"

- Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem - powiedział brytyjski minister na konferencji prasowej po spotkaniu.

ZOBACZ: Szef NATO ostrzegał w sprawie przesmyku suwalskiego. Jest odpowiedź z Rosji

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy przy NATO, znana też potocznie jako Grupa Ramstein, to międzynarodowe forum współpracy państw w zakresie koordynowania wsparcia wojskowego dla Ukrainy po inwazji Rosji.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował z kolei, że jego kraj dostarczy Ukrainie dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą Kijowowi łącznie 30 takich systemów.

- Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy - powiedział Pistorius po spotkaniu w Brukseli.

Szef NATO dziękuje za wsparcie. Nie wskazał kwoty

Zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach jeszcze nie zapadły, ale podkreślił, że jest "bardzo optymistycznie nastawiony" do możliwości zrealizowania celu 30+5.

Szef NATO Mark Rutte przekazał, że państwa Sojuszu ogłosiły wsparcie w wysokości setek milionów dolarów w ramach inicjatywy PURL. Jej celem jest dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni, którą kupują państwa europejskie.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji w Ukrainie, użyli ponad 200 dronów. Pod ostrzałem trzy miasta

Sekretarz generalny NATO podziękował Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Litwie za ich wkład i powiedział, że spodziewa się wkrótce kolejnych deklaracji, nie wymieniając jednak konkretnych krajów.

Występując na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy, Rutte nie podał konkretnej kwoty wsparcia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP