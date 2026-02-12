"Kłamał dzisiaj albo prezydentowi". Bogucki o powodach opuszczenia przez Tuska RBN

Środowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego trwała sześć godzin. Poruszono na niej trzy kwestie: program SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz domniemane "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Zbigniew Bogucki: Premier albo kłamał dzisiaj albo mi i prezydentowi

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Zbigniewa Boguckiego, dlaczego w części jawnej spotkania głosu nie mógł zabrać Donald Tusk. - Pan premier nawet nie skorzystał z tego, żeby być na całej RBN. Ja bym miał pytanie, co jest ważniejszego niż Rada Bezpieczeństwa Narodowego? - zapytał szef Kancelarii Prezydenta RP.

Szef rządu przekazał w czwartek rano, że poinformował głowę państwa na Radzie, iż nie będzie brał udziału w trzecim punkcie spotkania, w którym omawiano "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu. Jak wyjaśnił, według niego RBN to nie jest miejsce, gdzie omawia się kontakty towarzyskie polityków.

- Rozmawiałem z panem premierem w tej kwestii osobistej, kiedy podszedł do mnie i powiedział, że z uwagi na inne obowiązki musi opuścić Radę, więc albo kłamał dzisiaj premier Tusk, mówiąc o tym, że wyszedł, dlatego że nie chciał uczestniczyć w części dotyczącej marszałka Czarzastego, albo po prostu wczoraj kłamał mnie i panu prezydentowi mówiąc, że ma ważne obowiązki. Trzeciej możliwości nie ma - uznał Bogucki.

W jego ocenie "głos premiera jest właśnie tego rodzaju, że co innego mówi wtedy, kiedy rozmawiamy osobiście, a co innego mówi, kiedy stoi przed kamerami". - Myślę, że pan premier ma to niestety bardzo trudną przypadłość rozmijania się z prawdą albo po prostu kłamania tak, jak w tym przypadku - dodał prezydencki minister.

Zbigniew Bogucki: To milczenie jest niezwykle wymowne

Szef Kancelarii Prezydenta opowiedział również na antenie Polsat News o kulisach omawiania ostatniego punktu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którym były "kontakty wschodnie" marszałka Czarzastego.

- Pan marszałek był wczoraj marszałkiem milczącym. Nie odpowiadał, nie zajmował stanowiska wtedy, kiedy padały pytania chociażby ze strony kół i klubów parlamentarnych - powiedział.

Ocenił, że "to milczenie jest także niezwykle wymowne". 0 Jeżeli marszałek nie miałby nic do ukrycia, to po prostu odpowiedziałby na te pytania, albo złożył wreszcie tę ankietę bezpieczeństwa i rozwiałby te wątpliwości - dodał Bogucki.

Zbigniew Bogucki: Pan prezydent nie jest przeciwko rządowi w tej sprawie

Marcin Fijołek dopytywał również swojego gościa, czy dyskusja na RBN rozwiali wątpliwości pana prezydenta co do programu SAFE. - Nie, pewne wątpliwości pozostały, na niektóre pytania padły konstruktywne odpowiedzi, ale były też takie pytania, które pozostały bez odpowiedzi, albo były jakieś odpowiedzi ogólne, które na pewno nie satysfakcjonują pana prezydenta - powiedział Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta przypomniał, że program to pożyczka, którą Polska będzie spłacała do 2070 roku. - Pan prezydent, zadając pytania i mając wątpliwości, nie mówi, że jest przeciwko SAFE, tylko chce to wyjaśnić. Ta ustawa trafi na biurko pana prezydenta i ostatecznie to on jako zwierzchnik sił zbrojnych będzie musiał podjąć decyzję, a żeby podjąć decyzję trzeba mieć pełną wiedzę. Po tym wczorajszym spotkaniu zdecydowanie ta wiedza jest większa, ale ona dalej nie jest pełna, będziemy dopytywać - dodał minister.

Dopytywany w "Graffiti", czy są "czerwone linie" dotyczące programu, które sprawią, że prezydent zawetuje ustawę Bogucki odparł: "Pan prezydent nie jest przeciwko rządowi w tej sprawie, bo to jest kwestia bezpieczeństwa". - Nie jest przeciwko programowi jakby z zasady. Natomiast jest przeciwko przyjmowaniu apriorycznie tego, że to jest znakomity program, który trzeba przyjąć i podpisać się z zamkniętymi oczami - dodał.

Dodał, że pozostały jeszcze pytania dotyczące programu. - Rząd ma obowiązek odpowiedzieć prezydentowi, nie jako kontrolującemu rząd, tylko jako temu, który również również bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa i za finanse państwa - wyjaśnił Bogucki.

