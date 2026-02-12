W szkole podstawowej w Gorzycach na Podkarpaciu odbył się kiermasz pączków. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na strefę wypoczynku dla uczniów oczekujących na zajęcia lub czekających na autobus oraz ich rodziców.

Pączki wyrabiane są według sekretnej receptury pani Ewy. Jak zdradza, klucz to długie wyrabianie ciasta, ubite na kogel-mogel żółtka i - jak podkreśla - dużo serca. Przy wypiekach pomagały także dziewczynki, dla których robienie pączków to żadna nowość. - To łatwe! - mówią zgodnie.

Tłusty Czwartek. Kiermasz pączków w podstawówce robi furorę w Gorzycach

W akcję zaangażowała się cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Wójt gminy Leszek Surdy potwierdza, że to już druga taka zbiórka w ostatnim czasie. Wcześniej uczniowie zbierali środki na szkolne studio nagraniowe, z którego dziś korzystają młodzi dziennikarze - przygotowują materiały radiowe, telewizyjne i regionalne wiadomości.

Tym razem tempo sprzedaży przeszło oczekiwania organizatorów. - Pączki schodzą jak ciepłe bułeczki. Od rana poszło już ponad 1000 sztuk, tak że nie nadążamy z ich wyrabianiem - mówi Ewelina Drzazga.

Największą popularnością cieszą się klasyczne pączki, ale furorę robi też pistacja z białą czekoladą oraz mascarpone z maliną.

Klienci kupują hurtowo - po 5, 10, a nawet 35 sztuk, a sam urząd gminy zamówił ponad 120 pączków. Organizatorzy liczą, że finalnie licznik zatrzyma się na 1200 sztukach.

Jak żartobliwie mówią mieszkańcy, w okolicy znajduje się okrzyknięty najsłodszą miejscowością w Polsce - Pączek Gorzycki. To niewielki przysiółek nad Wisłą, będący częścią gminy Gorzyce.

- Słodki, dobry pączek to tylko z Pączka Gorzyckiego i z naszej szkoły - podkreśla wójt gminy.

