Sochan będzie trzecim Polakiem w Knicks. W 2003 r. Nowojorczycy wybrali Macieja Lampe z nr 30 draftu i spędził on tam sezon 2003/04. Drugim był Cezary Trybański, który rozegrał trzy spotkania w sezonie 2004/05.

Jeremy Sochan w NY Knicks. Nowy klub Polaka

Jako poinformował agent Deirunas Visockas z Gersh Sports, polskim koszykarzem było zainteresowanych 10 klubów NBA. Umowa Sochana z Knicks będzie obowiązywać do końca sezonu. Kontrakt ze Spurs także kończył się w tym roku, po zakończeniu rozgrywek.

Knicks zajmują obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej z bilansem 35-20. Szkoleniowcem drużyny jest 55-letni Mike Brown, który wychowywał się w Niemczech i Japonii, gdyż jego ojciec służył w amerykańskiej bazie w niemieckim Wuerzburgu. Był dwa razy wybierany najlepszym trenerem w NBA w 2009 (Cleveland Cavaliers) i 2023 roku (Sacramento Kings).

Liderami zespołu z Nowego Jorku są Jalen Brunson, który ma średnio 27 pkt i 6,1 asyst oraz pochodzący z Dominikany Karl-Anthony Towns - 19,8 pkt i 11,9 zbiórek.

Sochan - historia polskiego koszykarza w NBA

Sochan trafił do NBA w 2022 roku. Wtedy został wybrany przez ekipę z San Antonio z numerem dziewiątym w drafcie i podpisał czteroletnią umowę, w tym przez pierwsze dwa lata gwarantowaną. Do tej pory zarobił w NBA 23 mln dolarów. Dwa razy - jako debiutant i drugoroczniak - wystąpił w meczach tzw. Rising Stars podczas Weekendu Gwiazd w NBA.

Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek. Nie udało się to do 5 lutego, kiedy zakończył się w NBA okres transferowy. W czwartek poinformowano, że klub i zawodnik doszli do porozumienia ws. wykupienia kontraktu Polaka.

To jest czwarty i jednocześnie najtrudniejszy w karierze Sochana sezon w NBA. Syn byłej koszykarki Polonii Warszawa Anety Sochan i nieżyjącego już Amerykanina Ryana Williamsa, po odejściu legendarnego trenera Gregga Popovicha stracił miejsce w rotacji zespołu z Teksasu, który prowadzi obecnie Mitch Johnson (bilans 38-16 i drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, za Oklahoma City Thunder).

Kontuzje przyczyną kłopotów koszykarza

Reprezentant Polski w tym sezonie wystąpił w 28 z 54 meczów San Antonio. Grał średnio 13 minut i notował 4,1 punktu, 2,6 zbiórki i jedną asystę. W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 212 spotkaniach przebywał na parkiecie przeciętnie 25,3 min w meczu, uzyskując 10,4 pkt, 5,6 zbiórki i 2,6 asysty.

Problemy Sochana zaczęły się jeszcze w przerwie letniej, gdy ze względu na kontuzję łydki zmuszony był opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpił w mistrzostwach Europy w Katowicach i w Rydze (dotychczas rozegrał w biało-czerwonych barwach osiem spotkań i zdobył 81 punktów).

Później w trakcie przygotowań do sezonu NBA doznał urazu kciuka, który wyeliminował go z gry na kolejne tygodnie. Gdy wrócił, nie był w stanie przebić się do rotacji dobrze spisujących się Spurs.

