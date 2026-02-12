Wypadek autobusu na Mazowszu. Wielu rannych

Droga, gdzie doszło do wypadku, jest zablokowana. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym.

Jak poinformowała mazowiecka policja, zdarzenie miało miejsce tuż przed godz. 5.00. Służby przekazały, że 53-latek kierujący autobusem "prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem wjechał do rowu, gdzie autobus przewrócił się".

W komunikacie policji nadmieniono, że obrażeń doznało ok. 20 osób. W autobusie miało być 31 pasażerów.

"Na miejscu pracują służby. (...) Zorganizowano objazdy" - przekazali funkcjonariusze.

Wypadek na Mazowszu. Kilkanaście osób w szpitalach

St. kap. Daniel Wachowski, oficer prasowy KP PSP w Wyszkowie przekazał Polsat News, że strażacy przeprowadzili segregację poszkodowanych. Powiedział, że ciężej rannych jest 10 osób. Mazowiecka policja podała później, że do szpitali przewieziono 13 osób.

Dla mniej poszkodowanych osób rozstawiono namiot, gdzie udzielana jest im pomoc.

Na miejscu wypadku, jak przekazał Wachowski, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oficer prasowy przekazał, że w związku ze zdarzeniem należy spodziewać się kilkugodzinnych utrudnień na drodze.

