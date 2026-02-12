Do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji doszło na terenie mazowieckiej gminy Mochowo. We wtorek funkcjonariusze z Gozdowa otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która wpadła do stawu przez przerębel. Jak wskazano w policyjnym komunikacie, wszystko wskazywało na to, że sytuacja jest bardzo poważna, a "życie poszkodowanej może być zagrożone".

Na miejsce skierowano patrol. Mundurowi zastali na miejscu przejmujący widok. Kobietę, która częściowo zanurzona była w przeręblu, za rękę trzymał jej mąż, próbując utrzymać ją na powierzchni. Robił to wszystko mimo tego, że miał złamaną nogę. "Z każdą sekundą oboje tracili siły" - czytamy.

Weszła na lód, wpadła do przerębla. Próbował ratować ją mąż

Odległość od brzegu do przerębla wynosiła około pięciu metrów, a staw był pokryty lodową pokrywą. Do otworu zdołali bezpiecznie doczołgać się policjanci sierż. Łukasz Bacińki i st. post. Justyna Kikolska, którzy następnie chwycili 50-letnią kobietę i wspólnymi siłami wyciągnęli ją na brzeg z lodowatej wody.

Z kolei asp. Sebastian Kalinowski, udzielił poszkodowanej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Kobieta była przytomna, ale wyraźnie wyziębiona. W dalszej kolejności została przetransportowana do szpitala w Sierpcu na badania.

Policjanci ustalili, że 50-latka chciała zanurzyć w stawie pompę napowietrzającą. W pewnym momencie poślizgnęła się i wpadła do przerębla. Funkcjonariusze - jak wskazano - pojawili się na miejscu "w ostatniej chwili". Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności w obliczu trudnych, zimowych warunków.

