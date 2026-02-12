Chcieli zablokować zaprzysiężenie ministra. Bójka w tureckim parlamencie

Świat

W tureckim parlamencie wybuchła bójka z udziałem deputowanych partii rządzącej i opozycji, którzy próbowali zablokować zaprzysiężenie nowego ministra sprawiedliwości. Akin Gurlek, jeszcze jako prokurator generalny Stambułu, nadzorował zatrzymania i procesy polityków opozycji., m.in. burmistrza Ekrema Imamoglu.

Posłowie opozycji i rządzącej partii biją się w sali sejmowej podczas zaprzysiężenia nowego ministra sprawiedliwości Akinia Gurleka.
Reuters
Bójka w tureckim parlamencie podczas rekonstrukcji rządu

Deputowani opozycji próbowali w środę uniemożliwić ministrowi Akinowi Gurlekowi złożenie przysięgi. W parlamencie doszło do przepychanek i bójek, jednak ostatecznie były prokurator generalny Stambułu złożył przysięgę w otoczeniu parlamentarzystów rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Zaprzysiężenie kontrowersyjnego ministra. W sejmie wybuchła bójka

Jako prokurator Gurlek przewodniczył głośnym procesom przeciwko członkom głównej partii opozycyjnej, Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) – procesom, które opozycja od dawna potępiała jako motywowane politycznie. Na polecenie Gurleka zatrzymano m.in., a następnie tymczasowo aresztowano, ówczesnego demokratycznie wybranego burmistrza Stambułu, Ekrema Imamoglu.

 

Imamoglu został kilka dni później wybrany przez CHP na swojego kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Jego zatrzymanie wywołało w Turcji największą falę protestów od 2013 roku.

 

ZOBACZ: Turcja blokuje media społecznościowe. "Pole walki informacyjnej"

 

Wiceprzewodnicząca CHP Gul Ciftci napisała w środę na platformie X, że "mianowanie głównego prokuratora Stambułu na stanowisko ministra sprawiedliwości jest wyraźną nagrodą za działania, jakie prowadził przeciwko partii" opozycyjnej.

 

Rząd zapewnia, że Gurlek i cały wymiar sprawiedliwości działają niezależnie.

 

 

 

Rekonstrukcja rządu w Turcji. Erdogan mianował nowych ministrów

Prezydent Recep Tayyip Erdogan, poza zmianą w resorcie sprawiedliwości, mianował też w miejsce dotychczasowego szefa MSW Alego Yerlikai byłego gubernatora prowincji Erzurum Mustafę Ciftciego.

 

ZOBACZ: Burmistrz Stambułu przewieziony do więzienia. "Turcja obudziła się w obliczu głębokiej zdrady"

 

Nie podano oficjalnego powodu rekonstrukcji rządu. W Dzienniku Urzędowym napisano jedynie, że ustępujący ministrowie "zwrócili się o zwolnienie" ze swoich obowiązków.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BÓJKAPARLAMENTŚWIATTURCJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 