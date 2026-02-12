W środę odbyła się zwołana przez Karola Nawrockiego Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z jej uczestników był szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Cenckiewicz na RBN. Sprawę zbada ABW

Jacek Dobrzyński przypomniał, że spotkanie miało klauzulę niejawności, a Cenckiewicz "nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowo-administracyjne".

"W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności Lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia" - dodał.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że w tej sprawie "stosowne czynności" podejmie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wcześniej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski informował w TVN24, że szef BBN został dopuszczony do niejawnych obrad "jednorazową decyzją" szefa Kancelarii Prezydenta.

Sławomir Cenckiewicz bez poświadczenia bezpieczeństwa

30 lipca 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Po skardze szefa BBN sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca 2024 r. tę decyzję uchylił.

5 sierpnia zeszłego roku kancelaria premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroku WSA.

