Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem czwartkowego "Gościa Wydarzeń" będzie europoseł Borys Budka, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Transmisja dostępna od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

W drugiej części programu gościem Piotra Witwickiego będzie analityk bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, politolog dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego.

 

WIDEO: "Nie mógł inaczej się zachować". Leszek Miller wprost o ambasadorze USA
jp / polsatnews.pl / Polsat News
