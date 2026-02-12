Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Gościem czwartkowego "Gościa Wydarzeń" będzie europoseł Borys Budka, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Transmisja dostępna od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
W drugiej części programu gościem Piotra Witwickiego będzie analityk bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, politolog dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego.
