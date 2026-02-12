Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem Piotra Witwickiego będzie analityk bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, politolog dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego.

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie mógł inaczej się zachować". Leszek Miller wprost o ambasadorze USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / Polsat News