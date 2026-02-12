W oświadczeniu cytowanym przez portal yle.fi lider fińskiej drużyny skoczków narciarskich przekazał, że chodzi o "kwestie związane z alkoholem". Janne Hänninen nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Sprawę skomentował także Fiński Związek Narciarski, który zatrudnia 44-letniego Igora Medveda.

Trener fińskich skoczków odesłany z igrzysk. W tle incydent z alkoholem

Marleena Valtasola, dyrektor wykonawcza Fińskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Yle Sport, mówi o "niefortunnej sytuacji" związanej ze spożywaniem alkoholu. - Zareagowaliśmy na to - dodała.

Valtasola nie ujawniła, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach spożywano alkohol. Jak przekazała, dalsze losy Medveda jako głównego trenera narodowej drużyny skoczków narciarskich zostanie omówiona później. - Podjęliśmy decyzję, że Medved nie weźmie udziału w igrzyskach olimpijskich. Inne kwestie zostaną z nim omówione po igrzyskach - dodała.

Drużynę będzie trenował Lasse Moilanen, wspierany przez trenera drużyny kobiet Ossi-Pekkę Valtę oraz dyrektora sportowego Fińskiego Związku Narciarskiego Pettera Kukkonena.

Igor Medved i alkoafera. "Chcę przeprosić całą fińską drużynę"

- Chcę przeprosić całą fińską drużynę, sportowców, a także kibiców. Życzę drużynie spokojnego skupienia się na zawodach i kontynuowaniu dobrej pracy. Nie będę się więcej wypowiadał w tej sprawie - powiedział Medved, cytowany w komunikacie Komitetu Olimpijskiego. Czwartkowa konferencja prasowa reprezentacji skoczków narciarskich na Zimowe Igrzyska Olimpijskie została odwołana.

Na dużej skoczni w Predazzo odbędą się jeszcze trzy konkursy olimpijskie - indywidualne mężczyzn (14 lutego) i kobiet (15 lutego) oraz rywalizacja męskich duetów (16 lutego).

