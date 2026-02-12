Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla północnej i północno-wschodniej Polski oraz ostrzeżenia I i II stopnia przed roztopami w pięciu województwach. Dodatkowo w północnej oraz północno-zachodniej części kraju prognozowana jest gęsta mgła, która może ograniczyć widzialność do 200 metrów.

ZOBACZ: Pod spacerowiczami załamał się lód. Niebezpieczna sytuacja na Bałtyku

Alerty II stopnia przed roztopami obowiązują m.in. w części woj. podkarpackiego do piątku do godz. 8:00. Prognozowany jest tam wzrost temperatury prowadzący do odwilży. Minimalnie słupki rtęci w Polsce pokażą od 1 do 3 st. C, a suma opadów deszczu może sięgnąć od 10 do 25 mm.

Ostrzeżenia I stopnia przed roztopami są w mocy dla województwa lubelskiego oraz części Mazowsza, Łódzkiego i Podkarpacia. Będą aktywne co najmniej do piątku, do 19:00. Prawdopodobieństwo zjawiska oceniono na 80 proc.

Uwaga na śliskie drogi i gęstą mgłę. Alerty IMGW dla wielu województw

Instytut wydał też ostrzeżenia przed marznącym deszczem dla Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz części Kujaw, Mazowsza i Lubelszczyzny. Możliwa jest gołoledź. Alerty przed marznącymi opadami obowiązują do czwartku do 13:00.

Ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą obejmują Pomorze, Zachodniopomorskie oraz części Kujaw, Wielkopolski i Warmii i Mazur. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pozostaną w mocy do czwartku do godz. 11.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

IMGW Ostrzeżenia meteorologiczne

Niż nad Polską. Deszcz, śnieg i gołoledź, a potem nagła odwilż

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal całą Europę przykrywa w czwartek rozległy układ niżowy z frontami atmosferycznymi. Stabilniejsza pogoda utrzymuje się jedynie na północy Skandynawii oraz na wschodnich krańcach kontynentu.

Polska znalazła się pod wpływem głębokiego niżu znad Europy Zachodniej. Nad północ kraju nasuwa się ciepły front atmosferyczny związany z ośrodkiem niżowym przemieszczającym się znad Kanału La Manche w stronę Niemiec. Do kraju napływa wilgotne powietrze polarne morskie, a na południu coraz wyraźniej zaznacza się napływ cieplejszych mas powietrza.

W czwartek niemal w całym kraju niebo będzie zachmurzone, a jedynie na południu okresami pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią opady deszczu lub mżawki, natomiast na północy i północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Okresowo w tych częściach kraju możliwe będą także marznące opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki, które mogą powodować gołoledź. Na Pomorzu Zachodnim spodziewane są umiarkowane opady deszczu - do 10 mm. Miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, około 4 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie i nawet 13 st. C na południu. Na północy kraju wiatr będzie raczej słaby, natomiast na południu da się już odczuć silniejsze podmuchy - od słabych po umiarkowane, chwilami porywiste. W rejonach podgórskich Karpat porywy mogą dochodzić do 55 km/h, a wysoko w górach do 75 km/h.

Przeważać będzie wiatr z południa i południowego zachodu - to właśnie on sprowadzi cieplejsze powietrze i miejscami doprowadzi do odwilży.

IMGW Prognoza pogody na czwartek

Niebezpieczna noc. Uwaga na mgły i oblodzone drogi

Noc zapowiada się pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, choć na południowym wschodzie kraju możliwe będą większe przejaśnienia. Okresami pojawią się opady deszczu, a na północy oraz w rejonach podgórskich i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu suma opadów może sięgnąć do 10 mm.

Wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm. Na północy i północnym wschodzie niewykluczone są opady marznące, które mogą powodować gołoledź. Dodatkowym utrudnieniem będą miejscami mgły - zwłaszcza na północy i w centrum - ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na Podhalu i około 0 st. C miejscami na północy oraz północnym wschodzie do 4 st. C na południowym zachodzie i południu kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy mogą dochodzić do 70 km/h, powodując w Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW Prognoza pogody w nocy

Piątek pod znakiem deszczu i śniegu. Uwaga na gołoledź i silny wiatr w górach

W piątek nad krajem dominować będzie duże zachmurzenie, choć na południu możliwe są większe przejaśnienia. Okresami pojawią się opady deszczu, które na północy będą stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Podobne opady wystąpią także wysoko w górach.

Na północnym wschodzie możliwe są marznące opady powodujące gołoledź, a lokalnie również gęste mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów.

ZOBACZ: Śnieżny paraliż na trasie S7. Kierowcy spędzili noc w autach

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C miejscami na północy, około 5 st. C w centrum, do nawet 10 st. C na południu kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu oraz nad morzem okresami porywisty. Przeważać będą kierunki zachodni i południowo-zachodni, na wybrzeżu wiatr skręci na północny, a na wschodzie utrzyma się południowy. W górach porywy mogą dochodzić do 70 km/h, powodując w Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW Prognoza pogody na piątek

Mokro, szaro i chłodno. Prognoza dla Warszawy na czwartek i piątek

W czwartek w Warszawa dominować będzie duże zachmurzenie, a okresami pojawią się opady deszczu. Lokalnie możliwe są silne zamglenia, a także mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów. Temperatura maksymalna sięgnie około 6 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

W nocy niebo całkowicie się zachmurzy, a deszcz będzie pojawiał się okresami. Utrzymają się silne zamglenia, miejscami możliwa mgła z widzialnością spadającą do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie około 2 st. C. Wiatr pozostanie słaby, południowo-wschodni i południowy.

W piątek w stolicy nadal spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie oraz okresowe opady deszczu, a wieczorem możliwy także deszcz ze śniegiem. Miejscami znów może pojawić się silne zamglenie. Temperatura maksymalna utrzyma się w okolicach 6 st. C. Wiatr słaby, z południa i południowego zachodu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Morawiecki nieobecny u prezydenta. Były premier zabrał głos Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd/wka / polsatnews.pl / PAP