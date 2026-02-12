48-latek przestał zjawiać się w pracy. Tragiczne odkrycie w Szczecinku

Polska

Zaniepokojony pracodawca zaalarmował policję, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoim pracownikiem. Mundurowi udali się pod adres zamieszkania 48-latka i z pomocą strażaków otworzyli drzwi do lokalu. Na miejscu potwierdziło się najgorsze - mężczyzna nie żył. - Ciało przekazano do badań sekcyjnych - powiedziała polsatnews.pl asp. szt. Anna Matys z policji w Szczecinku.

Radiowóz policyjny z napisem "POLICJA" obok mapy.
Polsat News / Mapy Google
Ciało 48-latka znalezione w mieszkaniu. Policję zawiadomił pracodawca (zdj. ilustracyjne)

Jak poinformowała polsatnews.pl asp. szt. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy w środę w nocy. Wówczas na komendzie stawił się zaniepokojony pracodawca, który od soboty nie miał kontaktu ze swoim pracownikiem.

 

- Wcześniej mężczyzna udał się pod zamieszkiwany przez niego adres. Nie mógł otworzyć drzwi - relacjonowała policjantka.

 

ZOBACZ: Ciało 18-latki w mieszkaniu na Bielanach. Policja zatrzymała jej chłopaka

 

Po przyjęciu zgłoszenia policjanci udali się na miejsce, wezwano także strażaków. Z ich pomocą funkcjonariuszom udało się uzyskać dostęp do mieszkania. - Okazało się, że 48-letni mężczyzna nie żyje. Ciało zostało przekazane do badań sekcyjnych - powiedziała asp. Matys, informując, że "wykluczono udział osób trzecich" w tragedii.

48-latek znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policję zawiadomił pracodawca

Policjantka nadmieniła, że to nie był pierwszy raz, kiedy 48-latek niespodziewanie urywał kontakt ze swoim pracodawcą i nie przychodził do pracy. Przyczyną takich incydentów miał być fakt, że zmarły był uzależniony od alkoholu. - Pracodawca podejrzewał, że również tym razem przyczyną nieobecności pracownika są tego typu problemy - relacjonowała asp. Matys.

 

ZOBACZ: Tragedia w centrum Krakowa. Nie żyje 14-latka

 

Asp. Matys dodała, że szczegółowa przyczyna śmierci 48-latka zostanie poznana po przeprowadzeniu badań sekcyjnych, jednak przewiduje się, że zgon mógł nastąpić w związku z problemami zdrowotnymi, wywołanymi chorobą alkoholową.

 

WIDEO: Radni chcą zmiany nazwy gminy. "Wzmocnienie tożsamości"
Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
CHOROBA ALKOHOLOWA CIAŁO MIESZKANIE POLICJA POLSKA ŚMIERĆ SZCZECINEK UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU ZACHODNIOPOMORSKIE ZWŁOKI

