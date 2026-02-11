Zginęło dziewięć osób. Nowe informacje o tragedii w Kanadzie

Policja federalna, Royal Canadian Mounted Police (RCMP), potwierdziła przekazywane przez media informacje, że 18-latka zmarła wskutek obrażeń, które sama sobie zadała. Sprawczyni urodziła się jako mężczyzna, a proces korekty płci rozpoczęła około sześciu lat temu – podała RCMP.

Kanada. Strzały w szkole, zginęło dziewięć osób. Nowe informacje policji

Policjanci podczas przeszukiwania terenu odnaleźli dwie sztuki broni. Van Rootselaar od około czterech lat nie uczęszczała do szkoły. Policja była wzywana w minionych latach do domu w związku z jej problemami psychicznymi, a w niektórych z tych przypadków chodziło także o broń. Policja skonfiskowała wówczas broń, ale prawny właściciel wnioskował o zwrot i broń została zwrócona.

ZOBACZ: Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Wielu rannych i zabitych

Zaktualizowane informacje o wtorkowych wydarzeniach w Tumbler Ridge i wynikach przeszukań RCMP podała podczas konferencji prasowej w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej.

We wtorek w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska doszło do strzelaniny, w której wyniku zginęło dziewięć osób - sześć w szkole, dwie w domu "związanym z wypadkami", a jedna w drodze do szpitala. 27 osób zostało rannych.

Strzelanina w Kanadzie, zamknięte szkoły

RCMP poinformowała w środę, że wśród ofiar strzelaniny są: nauczycielka, trzy uczennice i dwóch uczniów. W domu przeszukanym przez policję znaleziono też ciała kobiety i młodego mężczyzny, to najprawdopodobniej matka i przyrodni brat sprawczyni.

ZOBACZ: Nielegalne walki w Szwecji. Wśród uczestników są Polacy

Wydarzenia w Tumbler Ridge są wśród najtragiczniejszych wypadków w szkołach w Kanadzie, a do strzelanin dochodzi rzadko. Od 1975 r. jest to 13. takie wydarzenie. Najwięcej śmiertelnych ofiar w strzelaninie było w 1989 r. na Politechnice w Montrealu, gdzie sprawca zabił 14 osób i ranił 13 – wynika ze statystyk publikowanych w mediach.

Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał we wtorek wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.

Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia.

