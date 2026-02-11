Zderzenie autokarów pod Warszawą. Są ranni, na drodze utrudnienia

Do wypadku doszło w środę około godziny 6.00 rano na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7, w okolicach Kroczewa.

"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka" - czytamy w komunikacie płońskiej policji.

Pierwszym autokarem podróżowało 50 osób, w drugim znajdowało się 15 pasażerów.

Zderzenie autokarów pod Warszawą. Kilkanaście rannych

- Na chwilę obecną już 10 osób zostało przewiezionych do szpitala na badania, w tym kierowca jednego z autokarów - mówiła na antenie Polsat News nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płoński. - Pięciu poszkodowanym na miejscu została udzielona pomoc medyczna - dodała.

WIDEO: Wypadek autokarów na Mazowszu. Kilkanaście osób rannych

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby ranne nie odniosły jednak poważnych obrażeń. Przyczyny i przebieg wypadku ustalają śledczy.

ZOBACZ: Pacjenci jechali do szpitala, wszyscy zginęli w wypadku. Prokuratura interweniuje

- Okoliczności tego zdarzenia będą dopiero wyjaśniane. Aktualnie na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza - mówiła nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Na drodze lokalnej, na której doszło do wypadku, występują utrudnienia. Trasa S7 jest w pełni przejezdna.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni