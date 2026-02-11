Zderzenie autokarów pod Warszawą. Są ranni, na drodze utrudnienia
W środę rano na drodze wzdłuż trasy S7 w kierunku Warszawy zderzyły się dwa autokary. 10 rannych osób przewieziono do szpitala, pięciu poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. W chwili wypadku w obu autokarach podróżowało łącznie 65 osób. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe.
Do wypadku doszło w środę około godziny 6.00 rano na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7, w okolicach Kroczewa.
"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka" - czytamy w komunikacie płońskiej policji.
Pierwszym autokarem podróżowało 50 osób, w drugim znajdowało się 15 pasażerów.
Zderzenie autokarów pod Warszawą. Kilkanaście rannych
- Na chwilę obecną już 10 osób zostało przewiezionych do szpitala na badania, w tym kierowca jednego z autokarów - mówiła na antenie Polsat News nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płoński. - Pięciu poszkodowanym na miejscu została udzielona pomoc medyczna - dodała.
WIDEO: Wypadek autokarów na Mazowszu. Kilkanaście osób rannych
Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby ranne nie odniosły jednak poważnych obrażeń. Przyczyny i przebieg wypadku ustalają śledczy.
- Okoliczności tego zdarzenia będą dopiero wyjaśniane. Aktualnie na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza - mówiła nadkom. Drężek-Zmysłowska.
Na drodze lokalnej, na której doszło do wypadku, występują utrudnienia. Trasa S7 jest w pełni przejezdna.
