Będący obiektem kontroli drogowej kierowca poinformował telefonicznie policję, że funkcjonariusz, który prowadzi wobec niego czynności może być pod wpływem środków odurzających. Jak się wkrótce okazało, zarówno wspomniany policjant jak i mężczyzna, który go zgłosił, byli pod wpływem zakazanych substancji.

Sytuacja miała miejsce w środę ok. godz. 21:00. Operator numeru alarmowego odebrał telefon od mężczyzny, który poinformował, że prowadzona jest wobec niego interwencja. Działania przeprowadzane były przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, który - według słów zgłaszającego - miał być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

W związku z doniesieniem, na miejsce przybyli kolejni mundurowi, którzy podjęli czynności mające na celu weryfikację zgłoszenia. Początkowo, zarówno policjant jak i kontrolowany kierowca, zbadani zostali alkomatem. Test wykazał, że obaj byli trzeźwi. Na tym interwencja się jednak nie skończyła.

Po alkomacie przyszła kolej na test na zawartość w organizmie narkotyków. Tym razem wynik okazał się pozytywny - zarówno u funkcjonariusza prowadzącego kontrolę, jak i mężczyzny, który zgłosił podejrzenie na numer alarmowy. Krew obu podejrzanych poddana zostanie badaniom.

 

Tymczasem Komenda Powiatowa Policji w Wołominie poinformowała, że o incydencie powiadomiony został prokurator, a sprawa trafiła także do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wobec funkcjonariusza ruchu drogowego wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Mundurowy został zawieszony w czynnościach służbowych.

 

"Materiały dotyczące tego zdarzenia przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie" - czytamy w oświadczeniu KPP w Wołominie.

 

