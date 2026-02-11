Wyniki losowania Lotto na 11 lutego. Sprawdź, które liczby okazały się szczęśliwe
W środę, 11 lutego 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 10 lutego 2026 roku, to:
23, 16, 13, 24, 5, 12
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż osiem milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 12 lutego 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36 milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 10 lutego 2026 roku, to:
41, 45, 8, 9, 43, 19
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 12 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 11 lutego 2026 roku, to:
37, 6, 21, 32, 15
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 12 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 11 lutego 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 34, 28, 41, 14, 25, 51, 4, 15, 2, 79, 65, 70, 57, 42, 56, 46, 59, 23, 73, 66 (Plus: 66)
Losowanie o 22:00: 77, 39, 22, 54, 26, 47, 10, 37, 34, 30, 57, 50, 36, 63, 55, 68, 76, 33, 65, 13 (Plus: 13)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 10 lutego 2026 roku, to:
Liczby główne: 12, 19, 34, 39, 47
Euronumery: 4, 5
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 130 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 13 lutego 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 11 lutego 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 18, 24, 5, 15, 11, 4, 20, 12, 1, 14, 7, 6
Losowanie o 22:00: 19, 21, 1, 4, 2, 11, 15, 14, 22, 3, 8, 17
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 30 stycznia 2026 roku w Łaziecu.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 11 lutego 2026 roku, to:
26, 1, 24, 17, 27 oraz 3
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 12 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 11 lutego 2026 roku, to:
21, 16, 7, 29, 27 oraz 3
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 12 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
