"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam A. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, treści których nie ujawniamy" - podała w komunikacie prasowym rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska.

Według prokuratury Andruszkiewicz, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list poparcia kandydatów zgłaszanym przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Zarzut dla Adama Andruszkiewicza. W tle fałszowane podpisy na listach poparcia

Andruszkiewicz miał - według prokuratury - przetwarzać "bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na listach poparcia". W ten sposób miał dopuścić się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami poparcia kandydatów w wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

Do przestępstw miało dojść w okresie od 1 września do 6 października 2014 r., w Białymstoku.

Andruszkiewicz we wpisie na portalu X po wizycie w prokuraturze napisał, że to "kłamliwe tezy". "12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem!" – napisał.

"Wyssana z palca bajeczka". Współpracownik Nawrockiego odpowiada prokuraturze

Zdaniem Andruszkiewicza, "na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być" i dlatego zarzucono mu, że rzekomo "kazał to zrobić". "Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy" – napisał zastępca szefa KPRP.

Głos w sprawie zabrał na początku lutego Karol Nawrocki. "12 lat śledztwa bez dowodów, jednoznaczne opinie grafologów wskazujące na brak związku ze sprawą Adama Andruszkiewicza - i nagle olśnienie. Prokuratura działa w tej sprawie wolno i selektywnie, ale dziwnym trafem zawsze zgodnie z oczekiwaniami 'kierownika'" - napisał w mediach społecznościowych prezydent.

Pisząc o "kierowniku" Nawrocki miał na myśli Donalda Tuska, którego właśnie w ten sposób mają określać jego współpracownicy. Prezydent nazwał też Andruszkiewicza "człowiekiem, który od lat konsekwentnie działa na rzecz Polski bez względu na polityczne koniunktury".

