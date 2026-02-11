Donald Tusk przemawiał tuż przed rozpoczęciem posiedzenia rządu. Zabrał głos ws. Rady Pokoju Donalda Trumpa. - Otrzymałem informację od pana premiera Radosława Sikorskiego, że pan Bogdan Klich (szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie - red.) otrzymał zaproszenie na spotkanie inaugurujące pracę Rady ds. Pokoju, które odbędzie się 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Zaproszenie jest dla polskiego premiera lub polskiego prezydenta, jest otwarte - przekazał Tusk.

Polska w Radzie Pokoju? Donald Tusk ogłosił decyzję

- To jest chyba ten moment, żeby dość jednoznacznie i wyraźnie powiedzieć, że w obecnych okolicznościach, jeśli chodzi o zasady status tej rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową Gazy pewne wątpliwości (...) powodują, że w tych okolicznościach Polska nie przystąpi do prac Rady ds. Pokoju - poinformował premier.

Zapewnił jednak, że rząd "będzie cały czas analizować sytuację". - Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi były, są i będą naszym priorytetem z oczywistych względów, więc jeśli nie zmienią się okoliczności przystąpienia do prac w tej Radzie Pokoju, to nie wykluczamy żadnego scenariusza - zaznaczył.



Premier przekazał, że jeśli prezydent Nawrocki zdecyduje się uczestniczyć w spotkaniu w Stanach Zjednoczonych 19 lutego jako świadek, "otrzyma od rządu pełne dossier na temat tego, jak postępować".

"Sprawa delikatna i bardzo poważna". Donald Tusk wspomniał o relacji z USA

- Mamy dobre doświadczenia akurat w tej kwestii, jeśli idzie o konferencję w Davos. Tam sugestie jakie osobiście przekazałem prezydentowi Nawrockiemu, w jaki sposób traktować inicjatywę Rady ds. Pokoju, zostały przez prezydenta zrealizowane i akurat to było przykładem dobrej, sensownej współpracy na linii rząd-prezydent. Liczę na to, że tak będzie w dalszym ciągu - mówił.

Tusk podkreślił, że sprawa jest delikatna i bardzo poważna, gdyż dotyczy najważniejszego sojusznika. - W intencji rządu (...) jest zachowanie dobrych relacji transatlantyckich między Europą i Stanami Zjednoczonymi i nadzwyczajnie dobrych relacji polsko-amerykańskich od dziesięcioleci, że to wszystko pozostanie przedmiotem politycznego konsensusu - powiedział.

- Także tutaj, w Polsce, ja nie widzę powodu, żeby ktokolwiek kwestionował wartość tych szczególnie dobrych relacji polsko-amerykańskich. Ale w żaden sposób nie zrezygnujemy z naszego suwerennego prawa do wyrażania opinii, do posiadania czasami innej opinii na różne tematy niż nasi najważniejsi sojusznicy - podkreślał szef rządu.

Donald Tusk: Będziemy strzec suwerenności i godności państwa polskiego

Tusk podziękował ministrom za "solidarne i jednoznaczne pilnowanie suwerenności polskiego państwa i rządu w relacjach z każdym partnerem". - I mogę obiecać państwu, że będziemy dalej tej suwerenności i godności państwa polskiego strzec, nawet jeśli to czasami wymaga postawy twardej i zdecydowanej - zaznaczył.

Radę Pokoju podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zainaugurował Donald Trump. Tłumaczył, że jest to gremium, które ma współpracować z ONZ przy rozwiązywaniu konfliktów na świecie. W rozmowie z mediami Trump powiedział, że ONZ ma "wspaniały potencjał" i "współpraca z Radą Pokoju będzie czymś dobrym dla ONZ".

Zaproszenie do Rady Pokoju odrzuciły m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Chorwacja Szwecja czy Norwegia. Dołączenie do organizacji potwierdzili przywódcy m.in.: Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Armenii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Egiptu, Indonezji, Izraela, Kataru, Kazachstanu, Kosowa, Maroka, Pakistanu, Paragwaju, Turcji, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

