Tragedia w centrum Krakowa. Nie żyje 14-latka

Zgłoszenie do małopolskiej straży pożarnej trafiło w środę około godz. 5.00 rano. W jednym z mieszkań przy ulicy Jabłonkowskiej w Krakowie znaleziono nieprzytomną 14-latkę.

Jak poinformował polsatnews.pl kpt. mgr Hubert Ciepły, dziewczyna najprawdopodobniej zatruła się tlenkiem węgla.

- Nasze mierniki wskazały stężenie tlenku węgla na poziomie 70 ppm - mówił rzecznik.

14-latka zatruła się czadem. Służby badają okoliczności

Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej, 14-latka zmarła.

Ul. Armii Krajowej w kierunku centrum była przez pewien czas zablokowana. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Zeszłej nocy strażacy interweniowali również w miejscowości Kęty (pow. oświęcimski). W jednym z mieszkań z piecyka gazowego najprawdopodobniej ulotnił się tlenek węgla. 31-letni mężczyzna wezwał służby ratunkowe po tym, jak jego żona źle się poczuła. Małżeństwo oraz ich 15-miesięczna córka trafili na badania do szpitala.

Niebezpieczny tlenek węgla. Bezwonny i bezbarwny zabójca

14-latka z Krakowa to już dziewiąta ofiara zatrucia czadem w Małopolsce od początku sezonu grzewczego. Strażacy nieustannie apelują do mieszkańców o zainstalowanie w domach czujników tlenku węgla. Jak komunikuje Małopolska Policja, objawami zatrucia czadem są m.in. ból głowy, uczucie zmęczenia, nudności, złe samopoczucie, podwyższone tętno czy wymioty.

"Dbając o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich regularnie należy sprawdzać drożność wentylacji, a także wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla" - apelują małopolscy strażacy.

