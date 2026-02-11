Dziesięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny, do której doszło we wtorek w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Dziewięć osób to ofiary, prawdopodobna sprawczyni zbrodni popełniła samobójstwo - podały kanadyjskie media.

Kanadyjska Królewska Policja Konna poinformowała, że ok. 13:20 lokalnego czasu (około 22:30 czasu polskiego) otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. O niebezpieczeństwie poinformowano okolicznych mieszkańców i policja wkroczyła na teren szkoły.

Policjanci natrafili na terenie szkoły na kilkudziesięciu rannych i siedem zwłok, wśród nich było ciało sprawczyni strzelaniny: "kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia" - napisano w policyjnym komunikacie.

Strzelanina w Kanadzie. Wielu zabitych i rannych

Kolejna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a dwie inne zmarłe osoby znaleziono w domu "związanym z wydarzeniem" - podała we wtorek wieczorem w komunikacie policja federalna. Dwie osoby z ciężkimi i zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. 25 osób rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (ok. stu osób) zostali bezpiecznie ewakuowani przez policję.

Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał we wtorek wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.

Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia. Przyczyny strzelaniny nie są na razie znane.

