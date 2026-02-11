Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Wielu rannych i zabitych
Dziesięć osób zginęło w wyniku strzelaniny w szkole w Tumbler Ridge w kanadyjskiej prowincji Kolumba Brytyjska. Wśród ofiar jest prawdopodobna sprawczyni, która odebrała sobie życie. 25 rannych jest pod opieką lekarską. Przyczyny tej tragedii nie są jak na ten moment znane.
Dziesięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny, do której doszło we wtorek w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Dziewięć osób to ofiary, prawdopodobna sprawczyni zbrodni popełniła samobójstwo - podały kanadyjskie media.
Kanadyjska Królewska Policja Konna poinformowała, że ok. 13:20 lokalnego czasu (około 22:30 czasu polskiego) otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. O niebezpieczeństwie poinformowano okolicznych mieszkańców i policja wkroczyła na teren szkoły.
Policjanci natrafili na terenie szkoły na kilkudziesięciu rannych i siedem zwłok, wśród nich było ciało sprawczyni strzelaniny: "kobiety w sukience z brązowymi włosami, która najprawdopodobniej zmarła w wyniku samookaleczenia" - napisano w policyjnym komunikacie.
Strzelanina w Kanadzie. Wielu zabitych i rannych
Kolejna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a dwie inne zmarłe osoby znaleziono w domu "związanym z wydarzeniem" - podała we wtorek wieczorem w komunikacie policja federalna. Dwie osoby z ciężkimi i zagrażającymi życiu obrażeniami przewieziono helikopterem do szpitala. 25 osób rannych jest pod opieką lekarską, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (ok. stu osób) zostali bezpiecznie ewakuowani przez policję.
Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał we wtorek wieczorem na platformie X, przekazując kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, że rząd prowincji zapewni pomoc mieszkańcom Tumbler Ridge.
Media podały, że szkoły w Tumbler Ridge będą zamknięte do końca tygodnia. Przyczyny strzelaniny nie są na razie znane.
