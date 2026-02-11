"Jeszcze 5 lutego przebywał na południu Turcji, by już następnego dnia pokonać jedną z najważniejszych barier migracyjnych ptaków - cieśninę Bosfor, oddzielającą Azję od Europy" - czytamy w komunikacie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Trasa migracji bociana Krutka jest monitorowana przez naukowców. Dzięki nadajnikowi GPS możemy dowiedzieć się, gdzie obecnie znajduje się ptak. 9 lutego można było go zaobserwować w okolicach miejscowości Beyciler, w europejskiej części Turcji.

Bocian Krutek wraca z Egiptu. Wyruszył z Szarm el Szejk

"Warto przypomnieć, że wędrówkę Krutek rozpoczął na początku stycznia, wyruszając z rejonu miejscowości Szarm el Szejk w Egipcie. Następnie przez kilka tygodni korzystał z dogodnych warunków żerowiskowych w Dolinie Jordanu - obszarze o kluczowym znaczeniu dla ptaków wędrownych. Na początku lutego bocian ruszył dalej na północ, przelatując m.in. nad Syrią i Jordanią" - poinformował Mazurski Park Krajobrazowy.

Moment, w którym bocian Krutek rozpoczął lot do Polski, nie jest typowy dla wszystkich bocianów. Przedstawiciele tego gatunku zimujący głębiej w Afryce dopiero przygotowują się do migracji. Krutka spodziewamy się zobaczyć w Polsce jeszcze w lutym, jeżeli "nie przestraszy się zimy", jak powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski w wywiadzie dla RMF FM.

Trasa bociana Krutka. Dokąd wraca słynny ptak?

Odcinek trasy, który bocian Krutek ma jeszcze przed sobą, nie należy do najłatwiejszych do pokonania. Lot przez Bałkany i Karpaty potrafi być dla ptaków kłopotliwy ze względu na zmienne warunki pogodowe.

Tak wczesny powrót bociana budzi obawy ekspertów co do jego bezpieczeństwa w sytuacji, w której temperatury znów spadną, a na termometrach zobaczymy ujemne wskaźniki.

Krutek jest mieszkańcom Mazur dobrze znany. Siedem lat temu, kiedy był jeszcze pisklęciem, wypadł z gniazda i został znaleziony przez mieszkańca Krutyni. Ptakiem zaopiekował się wtedy Mazurski Park Krajobrazowy. Od tego czasu lokalna społeczność co roku śledzi jego migrację.

