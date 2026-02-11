Sąsiadka błaga o pomoc dla pana Rafała. Urzędnicy nie reagują

Zaczarnie to mała miejscowość w województwie małopolskim, w której mieszka 50-letni pan Rafał. O jego dramatycznej sytuacji powiadomiła naszą redakcję Ewa Osuch. Kobieta jest najbliższą sąsiadką samotnego mężczyzny. Regularnie mu pomaga, m.in. donosi jedzenie.

Pan Rafał żyje w skrajnie ciężkich warunkach. Nie działa kuchnia, nie ma wody

- Jego mama zmarła w 2019 roku, a brat w 2025. Gdy żyli, lepiej funkcjonował. Mieszkali razem. Ktoś pilnował, żeby jadł ciepły posiłek, umył się, miał czyste ubrania – opowiada pani Ewa.

Warunki w domu pana Rafała są bardzo trudne.



- Widzę, że wody nie ma – mówi reporterka.

- No, nie ma teraz, zepsute jest – odpowiada pan Rafał.

- Kuchnia nie działa, bo nie ma bieżącej wody - dodaje pani Ewa.

Sąsiadka wskazuje na brak pomocy ze strony rodziny oraz urzędników.

- Instytucje powołane do pomocy mają obowiązek oczywiście zadziałać. Mają obowiązek zweryfikować sytuację i podjąć odpowiednie działania, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb danej osoby. Nie powinno być tak, że taka instytucja się w jakiś sposób uchyla od tego albo zamyka oczy i mówi, że skoro pan ma rodzeństwo przyrodnie, które mieszka niedaleko, czy ma sąsiadkę, no to my tej pomocy nie udzielamy. Bo ani sąsiadka, ani rodzeństwo nie są w stanie czasami takiej pomocy zapewnić, jaką daje instytucja powołana do dawania tej pomocy – zauważa Monika Wiśniewska, prawniczka do spraw rodzinnych.

Urzędnicy dostarczyli węgiel. "Napaliły i odjechały"

Reporterzy "Interwencji" rozmawiali z dyrektorką Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Kobieta nie zgadza się jednak na oficjalną wypowiedź przed kamerą. Zapewnia, że pan Rafał jest objęty opieką w ramach środków, jakie OPS posiada. Potwierdza ustalenia, że urzędnicy dostarczyli mężczyźnie klika worków węgla. Przedstawicielki ośrodka napaliły też w piecu panu Rafałowi, problem w tym, że nie zainteresowały się, w jakim on jest stanie.

- Napaliły i odjechały zaraz, bo tak kopciło się. Rafał z tego pieca wyrzucił węgiel na zewnątrz – wspomina pani Ewa.

Sąsiadka pokazała dokument z 2015 roku, który "niejednokrotnie był przedłożony w gminie".

- Jest w nim napisane wyraźnie, że Rafał wymaga systemowego, środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. Przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz inne placówki. Jest podkreślone, że on tego wymaga. Kompletnie nie wiem, co jest powodem tego, że panie mu odmówiły pomocy - dodaje.

Dyrektorka OPS nie chce udzielić informacji, rodzina unika kontaktu

Pani Ewa w obecności ekipy "Interwencji" zadała dyrektorce OPS w Lisiej Górze kilka przejmujących pytań:

- Dlaczego nie interweniujecie w żaden sposób? W żaden. Jeśli nie wy, to dlaczego nie kontaktujecie się z rodziną, z kimkolwiek? Naprawdę tak skrajnie nieważne dla was jest życie ludzkie?

- Tak jak powiedziałam: nie będę udzielać informacji. Jeżeli państwo chcecie jakichś informacji, to proszę się mailem zwrócić - odpowiedziała dyrektorka.

- A wie pani, że jak stanie się tam tragedia, to wtedy pani będzie musiała otworzyć usta - zwróciła uwagę reporterka "Interwencji"

- Będę... No to odpowiednim władzom udzielę informacji - podsumowała urzędniczka.

Pan Rafał jest najmłodszy z czworga rodzeństwa. Jako jedyny miał innego ojca. Nikt z przyrodniego rodzeństwa nie interesuje się losem mężczyzny. Bracia mieszkają w odległych miejscowościach w Polsce. Siostra pana Rafała mieszka we wsi obok. To zaledwie 10 kilometrów.

- Gmina powiedziała mi, że Rafał ma tu na miejscu siostrę i ona się powinna nim zająć. Zadzwoniłam do tej siostry, miała do mnie oddzwonić. Po czym dostałam informację, mogę pokazać: "j*** mnie to. Rafał jest dorosły" – relacjonuje pani Ewa.

Przyrodnia siostra również nie chciała rozmawiać z reporterami. Stwierdziła jedynie, że nikt nie nakazuje sąsiadce pomagać panu Rafałowi.

Pan Rafał zabrany do DPS. Skutek działań "Interwencji"

Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej nie odpowiedzieli na żadne z pytań zadanych mailowo, twierdząc że zabrania im tego prawo.

- Komin u Rafała jest niesprawny. Jeszcze jak jego brat Czesiek żył, to sam mi mówił, że z tego powodu w nocy się boi palić. Przestrzegał Rafała, żeby w ogóle pieca nie dotykał. Komin jest w strasznym stanie, w dodatku dach grozi zawalaniem,. On jest popękany z każdej strony, wewnątrz jest obłożony sadzą. Tu się stanie tragedia. Namawianie go do tego, żeby palił w tym piecu, to jest skazanie go na to, że dojdzie do nieszczęścia. Dojdzie do tragedii. To jest kwestia czasu – alarmuje Ewa Osuch.

*Dostaliśmy informację, że wczoraj - po interwencji dziennikarzy - pan Rafał został zabrany do Domu Pomocy Społecznej. Czyli tymczasem nie marznie i ma co jeść.

