Szef MON poinformował o decyzji rządu we wpisie w mediach społecznościowych.

"Rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu" - pisał wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o szybki podpis ustawy po zakończeniu prac w Sejmie. "Nie oglądamy się na polityczne złośliwości - konsekwentnie wzmacniamy państwo i budujemy jego siłę niezależnie od tego, komu to się nie podoba!" - podkreślił szef PSL.

Rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu.



Teraz czas na sprawne prace w Sejmie i podpis Prezydenta. Nie oglądamy się na polityczne złośliwości - — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 11, 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o programie SAFE. "Istotny i kluczowy"

Jak informował w styczniu premier Donald Tusk, Polska jako największy beneficjent programu SAFE ma otrzymać blisko 200 mld zł, z czego aż 80 procent trafi do polskich firm.

W środę szef rządu ocenił, że sprawa programu stała się przedmiotem "niepotrzebnej, niemądrej, szkodliwej konfrontacji politycznej" między rządem a opozycją i prezydentem Karolem Nawrockim.

– Ja nie mam żadnych wątpliwości, to zresztą widać wyraźnie z komunikatów, które płyną i z ław opozycji, i z Pałacu Prezydenckiego, że nasi oponenci chcieliby ten projekt wywrócić – mówił Tusk. Jego zdaniem fakt, że Polska otrzyma największe korzyści finansowe z programu SAFE, to "istotny i kluczowy" element strategii i rozwoju gospodarki państwa.

Posiedzenie RBN. Program SAFE w agendzie

Realizacja programu SAFE jest jednym z głównych punktów dyskusji podczas trwającego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki, szczegółowo omawiając program środowego posiedzenia, wyraził nadzieję, że rząd i Kancelaria Prezydenta wspólnie wypracują taki kierunek, dzięki któremu Polska otrzyma nawet 80 proc. środków z unijnego programu.

- Do tej pory jednak nie przedstawiono jeszcze żadnych dokumentów, które czyniłyby tę deklarację wiarygodną. Mam nadzieję, że na wypracowanie tego typu dokumentów będziemy mieli czas i możliwości - mówił Nawrocki.

Prezydent wyraził jednak wątpliwość, czy program SAFE będzie realnym wsparciem dla Polski. Nawrocki stwierdził, że "coraz liczniejsze sygnały, także z zagranicy wskazują, że konstrukcja programu sprzyja przede wszystkim największym zachodnioeuropejskim koncernom zbrojeniowym".

"Wszyscy mamy interes, i polski prezyden,t i polski rząd, i wszystkie koła parlamentarne w tym, aby program SAFE nie okazał się wsparciem do przechodzącej pewien kryzys gospodarki naszego zachodniego sąsiada, któremu życzymy jak najlepiej, ale nie od tego jesteśmy, aby wspomagać, tylko aby dbać o interes Polski" - podsumował.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się w środę o godzinie 14.00 w Pałacu Prezydenckim. Większość spotkania będzie miała charakter niejawny. W skład RBN - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.

