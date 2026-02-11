Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) przekazała w środowy poranek tragiczne wieści o śmierci cztwrch osób w wyniku nocnego ataku Rosjan na miejscowość Bogoduchów w obwodzie charkowskim. Nie żyją dwaj roczni chłopcy oraz dwuletnia dziewczynka. Zginął także jeden dorosły mężczyzna w wieku 34 lat.

W komunikacie na Telegramie wskazano, że atak na Bogoduchów został przeprowadzony w nocy z wtorku na środę za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Celem jednego z uderzeń stał się budynek mieszkalny, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu wybuchł pożar, a ratownicy wydobyli spod gruzów trzy wspomniane ciała.

Służby poinformowały także o dwóch osobach poszkodowanych. Obrażenia odniosły 35-letnia kobieta w ciąży oraz seniorka w wieku powyżej 70 lat. Na miejscu pracowały jednostki DSNS, w tym również saperzy. Dodatkowo akcję wspierały psy ratownicze, a na miejsce wezwano także psychologów.

Nocne ataki na ukraińskie miejscowości. Są ofiary i ranni

Oprócz miejscowości Bogoduchów zaatakowane zostało też Zaporoże. Jak wskazała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w oddzielnym komunikacie, dron uderzył m.in. w lokalny szpital. Uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. W rejonie rannych zostało pięć osób.

Minionej nocy Rosjanie uderzyli również w Sumy. W wyniku tego ataku rannych zostało sześć osób, w tym dzieci. Jedna osoba poniosła śmierć. Atak został wymierzony m.in. w dworzec kolejowy w miejscowości Konotop w obwodzie sumskim, gdzie uszkodzony został specjalny pociąg do działań gaśniczych.

O kolejnym ataku na infrastrukturę kolejową poinformował z kolei wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba, który wskazał w komunikacie na Telegramie, że uderzono w stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim. "Uszkodzone zostały lokomotywy, wagony i infrastruktura. Wybuchł pożar, który został szybko ugaszony" - dodał polityk.

Rosjanie zaatakowali w nocy. W kierunku Ukrainy poleciało 129 dronów

Jak wskazano w komunikacie DSNS, ataki miały miejsce także w rejonie miejscowości Dniepr oraz na obszarze obwodu połtawskiego. "Ogółem od (wtorkowego) wieczora w kierunku Ukrainy wystrzelono 129 dronów, z których znaczną część stanowiły bezzałogowce typu Shahed" - czytamy.

"Każdy rosyjski atak podważa zaufanie do wszystkiego, co dzieje się na arenie dyplomatycznej w celu zakończenia tej wojny, i raz po raz udowadnia, że to właśnie twarda presja na Rosję oraz jasne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są prawdziwym kluczem do zakończenia działań zbrojnych. Dopóki presja na agresora jest niewystarczająca i dopóki bezpieczeństwo dla nas, Ukraińców, nie jest zagwarantowane, wszystko inne nie przynosi rezultatów" - podsumowała DSNS, oceniając, że "Rosyjska armia nie przygotowuje się do zatrzymania się, a do dalszej walki".

Jak poinformowało "Kyiv Post", to drugi śmiertelny atak na Bogoduchów w ostatnich dniach. W poniedziałek ta miejscowość również stałą się celem rosyjskiego ataku, w wyniku którego zginęli 10-letni chłopiec oraz jego matka. Kolejnego dnia Rosjanie uderzyli w Zaporoże, co wywołało rozległy pożar i przerwy w dostawie prądu.

