Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała w środowym komunikacie, że osobom tym zostaną przedstawione zarzuty na przełomie lutego i marca. Czynności procesowe odbędą się z ośmioma byłymi i obecnymi funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa (dawnego Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobą cywilną.

- Postanowienia z zarzutami zostały wydane, osoby te dostały wezwania do stawiennictwa w prokuraturze w celu ich ogłoszenia - poinformował PAP prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Wypadek Beaty Szydło. Funkcjonariusze SOP usłyszą zarzuty

Komunikat prokuratury został wydany "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi wszczętego w dniu 30 kwietnia 2025r. śledztwa" dotyczącego nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem drogowym z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

Obecnie prokuratura nie ujawnia treści zarzutów - zarówno ze względu na to, że część materiałów objęta jest klauzulą niejawności, jak i mając na uwadze fakt, że zarzuty najpierw muszą zostać ogłoszone podejrzanym. Nie poinformowano też, w którym z wątków jej śledztwa zarzuty usłyszą te osoby.

Prok. Bogacewicz zaznaczył jedynie, że nie chodzi o wątek dotyczący przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. "Bliższe informację dotyczące zakresu prowadzonego śledztwa zostaną udzielone po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych" - wskazano w środowym komunikacie.

We wszczętym wiosną ub. roku śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku z udziałem aut z kolumny rządowej i Fiata Seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń. Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań – w charakterze świadków – przez funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku.

Wypadek Beaty Szydło wraca po latach. Prokuratura wzywa dziewięć osób

Jak podawała białostocka prokuratura, wszczynając swoje śledztwo, chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej. Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca Fiata Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku. W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

