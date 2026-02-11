Szwedzka telewizja SVT ujawniła szokujące kulisy nielegalnych walk w Goeteborgu. Według autorów dziennikarskiego śledztwa za procederem stoi organizacja King of the Streets, a także powiązana z nią marka odzieży sportowej o innej nazwie.

Profesjonalnie filmowane walki odbywające się w niepozornym magazynie przyciągają kibiców na miejscu i miliony widzów na całym świecie poprzez media społecznościowe.

Walki te charakteryzują się brutalną przemocą - dozwolone są uderzenia pięścią i kopnięcia w głowę, które w sportach walki uznawane są za nielegalne. Dopuszczalne jest nawet gryzienie przeciwników. Zawodnicy dodatkowo walczą bez jakichkolwiek akcesoriów ochronnych.

Szwecja. Nielegalne walki w Goeteborgu, biorą w nich udział Polacy

W brutalnych widowiskach udział biorą również Polacy. Jak przyznał jeden z nich, dla pieniędzy "robi wszystko to, co ludzie chcą zobaczyć". Polski zawodnik pochwalił również organizatorów za zapewnienie transportu z lotniska, hotelu oraz pomocy medycznej.

Jak ustaliła SVT, w kilku walkach udział wziął powiązany z ruchem neonazistowskim Francuz polskiego pochodzenia.

Lokalna policja przyznała, że przez lata problem nielegalnych walk był bagatelizowany. - Mogę powiedzieć, że byliśmy naiwni - stwierdził Max Olsson z policji.



Funkcjonariusz zapewnia jednak, że policja podejmie konkretne działania w celu odnalezienia organizatorów tego procederu, z którego czerpią ogromne korzyści finansowe.

Szwedzka telewizja ostrzega, że transmisje z tych brutalnych walk cieszą się dużą popularnością wśród nastolatków i prowadzą do ich radykalizacji. Dodatkowo, wśród młodych ludzi modne są sprzedawane przez organizatorów walk dresy, bluzy oraz chusty do zasłaniania twarzy.

