Pierwsze takie spotkanie. Koalicja rządząca zwołuje ważną naradę

W spotkaniu udział wezmą wszyscy liderzy ugrupowań Koalicji 15 października - ustalił Polsat News. Będzie to pierwsza narada, w której będzie uczestniczyć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako przewodnicząca Polski 2050.

Spotkanie odbędzie się po zakończeniu zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowanej na godz. 14.00.

Jako pierwszy informację podał serwis tvn24.pl. Według jego ustaleń liderzy są umówieni na godz. 18.00 w willi premiera Donalda Tuska lub w KPRM.

Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz przekazał, że do spotkania dojdzie w środę wieczorem. - Teraz trwa mała rada koalicyjna i jest spotkanie liderów koalicyjnych wieczorem - dodał.

Spotkanie liderów partii Koalicji 15 października

Tematem spotkania będą m.in. kwestie personalne, w tym teki wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Liderzy mają też poruszyć kwestię stabilności Polski 2050 i ustalić plan ustawowych działań na najbliższe miesiące.

- Gdy są ważne tematy do omówienia, to liderzy się spotykają, a dzisiaj dużo się dzieje w temacie bezpieczeństwa - powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.

Wszelkie szczegóły spotkania i komunikat po spotkaniu, "jeżeli do takiego dojdzie", będą komunikować odpowiednie służby. - Proszę śledzić komunikaty CIR-u - zaznaczył polityk.

Nowa przewodnicząca Polski 2050 deklarowała, że jej ugrupowanie będzie w ramach koalicji rządowej "wierne swoim wartościom i zobowiązaniom wobec wyborców".



- Nasz cel to m.in. sprawiedliwy system podatkowy, który wspiera pracę, bez ulg dla najsilniejszych, polska gospodarka oparta na innowacjach, a nie taniej sile roboczej, polityka mieszkaniowa, której celem są dostępne mieszkania, a nie zarobek niewielkich uprzywilejowanych grup, wreszcie rozwój, który obok metropolii, wspiera mocno Polskę lokalną - podkreśliła.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Na posiedzeniu RBN prezydent Karol Nawrocki chce omówić m.in. kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE oraz zaproszeniem Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem RBN ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.

Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

