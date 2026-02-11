Zdaniem premiera Viktora Orbana Kijów nie tylko wysuwa polityczne żądania wobec Budapesztu, ale aktywnie działa na rzecz zmiany rządu na Węgrzech, a zarazem ustanowienia "proukraińskiego rządu".

Viktor Orban oskarża Ukrainę o ingerencję w wybory na Węgrzech

- Stawiają na partię TISZA, nie oszczędzają pieniędzy ani energii, finansują ją. Fakty są znane - powiedział Orban w odniesieniu do ukraińskich władz.

Węgierski premier stoi na stanowisku, że w przypadku zwycięstwa TISZY, nowo powołany rząd wysłałby broń, pieniądze, a nawet żołnierzy do Ukrainy. Co więcej, poparłby członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, co, jak stwierdził Orban, miałoby poważne konsekwencje dla węgierskiej gospodarki.

- Dziś Ukraińcy działają przeciwko węgierskiemu rządowi narodowemu - podsumował.

ZOBACZ: Trump zachwycony Orbanem. Mówi o "nowych szczytach" i że "może zrobić to ponownie"

Odpowiadająca w opozycyjnej TISZY za politykę międzynarodową Anita Orban (niespokrewniona z węgierskim premierem - red.) ujawniła wcześniej, że jej ugrupowanie popiera integralność i suwerenność Ukrainy, ale nie przyspieszone członkostwo w UE. - Węgry pod naszymi rządami nie wyślą też broni ani żołnierzy na Ukrainę - powiedziała w styczniu.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem premiera Orbana.

mdb / polsatnews.pl / PAP