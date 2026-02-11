Na południu zrobiło się naprawdę ciepło: w środę w południe w wielu miejscach było ponad 7 stopni Celsjusza, a najwyższą temperaturę zanotowano w Nowym Sączu, gdzie było 8,4 st. C. Ponieważ równie ciepło będzie do weekendu, pojawia się kolejne zagrożenie pogodowe. Chodzi o roztopy, których w najbliższym czasie może być coraz więcej.

Kilkadziesiąt centymetrów śniegu poza górami. Wkrótce zacznie się topić

Obecnie najwięcej śniegu - poza szczytami Tatr i Sudetów - leży "w północno-wschodniej i wschodniej części Polski" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Jej grubość lokalnie przekracza nawet 30 cm (Olsztyn 33 cm – zlewnia Łyny)" - napisali eksperci IMGW w prognozie opublikowanej we wtorek.

Nic dziwnego, że właśnie w tych rejonach kraju, w trakcie postępującego ocieplenia, będziemy mieli do czynienia z największym zagrożeniem roztopami.

Z tego powodu dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego na Podkarpaciu obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia. Na tych terenach eksperci prognozują "wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej". Ten alert ma obowiązywać do godz. 8:00 w piątek.

IMGW Na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia drugiego, a w centrum i na wschodzie pierwszego stopnia

Na tym jednak nie koniec. Innymi zagrożonymi roztopami regionami są Lubelszczyzna, powiat lubaczowski na Podkarpaciu, a także środkowa i południowa część Mazowsza oraz północne krańce Ziemi Łódzkiej. Tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, aktualne do godz. 19:00 w piątek.

Kolejne dwa dni również będą ciepłe, jak na tę porę roku, z dodatnimi temperaturami w całym kraju, więc ostrzeżeń przed topniejącym śniegiem będzie więcej.

Coraz więcej roztopów. Alerty w kolejnych miejscach

Zarówno na czwartek, jak i na piątek eksperci IMGW prognozują wydanie jedynie alertów pierwszego stopnia. Będzie ich jednak znacznie więcej niż w środę.

Ostrzeżenia przed roztopami obejmą województwa:

lubelskie ;

; mazowieckie ;

; podlaskie ;

; warmińsko - mazurskie ;

- ; kujawsko - pomorskie ;

- ; pomorskie ;

; powiaty kłodzki, karkonoski i Jelenia Góra w dolnośląskim.

Na tych terenach śniegu zacznie ubywać, jednak tylko do weekendu. O ile w sobotę wciąż będzie ciepło, to już weekendowa noc znów zrobi się bardzo mroźna, z temperaturami na Suwalszczyźnie dochodzącymi do -16 stopni, a w niedzielę w ciągu dnia będzie nie tylko zimno, ale też z opadami śniegu w wielu miejscach.

WXCHARTS W czwartek w całym kraju utrzyma się dodatnia anomalia temperatury

Sporo lodu na rzekach. Wskazali, gdzie mogą być problemy

Mimo weekendowej zmiany trzeba mieść świadomość, że wody w rzekach w najbliższym czasie będzie przybywać. Na możliwy wzrost poziomu na rzekach wpłyną nie tylko roztopy, ale też wciąż spory lód na ich powierzchni.

"Głównym zagrożeniem hydrologicznym pozostaną zjawiska lodowe, które piętrzą stany wody i również w najbliższych dniach mogą powodować miejscowe i okresowe wzrosty, [...] punktowo z możliwością przekroczenia stanów umownych" - podkreślają specjaliści z IMGW.

Szczególnie narażonymi terenami będą środkowy i dolny odcinek Wisły, zlewni Narwi, Drwęcy i Brdy oraz dolny odcinek Odry. W mniejszym stopniu dotyczy to również karpackich dopływów Wisły oraz zlewni dolnej i środkowej Warty i Noteci.

Miejscami mogą się tworzyć zatory lodowe, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski.

