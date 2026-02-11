Michał Woś w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" rozmowa z posłem PiS Michałem Wosiem, byłym ministrem środowiska i wiceministrem sprawiedliwości. Transmisja dostępna od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mariusz Marszałkowski, ekspert ds. obronności, siedzi w studiu telewizyjnym, ubrany w garnitur i krawat.
Polsat News
Michał Woś w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu rozmowa z Mariuszem Marszałkowskim z portalu Defence24.

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN
jp / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃMICHAŁ WOŚPOLITYKAPOLSAT NEWSPOLSKAROZMOWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 